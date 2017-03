Cold Cave in concerto il 2 aprile 2017 a Salerno

Dal vivo la Band che dà vita ad una nuova forma in cui dark-wave e synth-pop tagliente coesistono alla perfezione

I Cold Cave tornano in Italia il 2 aprile 2017 presso Terzo Tempo Village, località Lenza di Sotto, San Mango Piemonte – Salerno.

Dopo il fortunato tour del 2014, sono freschi di una pubblicazione il 7″ in edizione limitata per Heartworm con il singolo “The Idea Of Love” e il b-side “Rue The Day”, che riflette la precisa scelta di prendere le distanze dalle convenzioni della music industry, come annunciato dalla stessa band: “It should be clear by now that Cold Cave is existing in their own world, releasing music in any format and at any time they choose”.

Wesley Eisold

Nato dalla mente di Wesley Eisold (già frontman di American Nightmare, Give Up The Ghost e Some Girls), il progetto Cold Cave è tra i più coinvolgenti e produttivi del panorama dark-wave e synth-pop con quattro album, due compilation, oltre venti tra EP, singoli, remix e innumerevoli tour mondiali ed europei, l’ultimo dei quali questa primavera.

Paragonato a Ian Curtis dei Joy Division e a Matt Berninger dei National, nel percorso musicale di Eisold non mancano echi di Xiu Xiu e delle loro atmosfere distorte, di synth wave alla Depeche Mode e Gary Numan (con cui ha fatto un tour nel 2013), passando dalle note più dark dei Nine Inch Nails (con cui Cold Cave ha condiviso il tour europeo del 2014).

Info evento: https://www.facebook.com/events/201013587033446/