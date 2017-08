Coldplay: esce in CD e LP “Kaleidoscope”, l’album ai vertici delle classifiche in tutto il mondo in versione download e streaming

LONDRA – Esce domani, venerdì 4 agosto, in cd e LP, “Kaleidoscope”, l’EP dei Coldplay che ha già conquistato le classifiche di tutto il mondo con le sole versioni digitale e streaming. In Italia è al n.1 della classifica di iTunes.

Lo speciale vinile colorato contiene un poster e una carta per il download dell’album. L’EP è una pubblicazione strettamente associata all’album di grandissimo successo “A Head Full Of Dreams”, certificato 4 volte Platino in Italia e attualmente nella Top 25 della classifica di vendita a oltre 86 settimane dalla pubblicazione. In tutto il mondo ha già superato 5 milioni di copie.

Il primo brano, Hypnotised, è stato pubblicato il 2 marzo in occasione del compleanno di Chris Martin, il secondo, All I Can Think About Is You, a giugno ed è stato accompagnato da un bellissimo lyric video animato, diretto da I Saw John Firstomp. Venerdì scorso è uscito A L I E N S, composto insieme a Brian Eno e co-prodotto da Eno e Markus Dravs (Arcade Fire, Mumford & Sons, Kings Of Leon) il cui lyric video animato è diretto da Diane Martel e Ben Jones. Il ricavato di questa canzone è interamente devoluto a Migrant Offshore Aid Station (MOAS), un’organizzazione internazionale non-governativa che aiuta i migranti ed i rifugiati in pericolo nel Mediterraneo.

A questi brani si aggiungono una nuova versione live della hit in collaborazione con i Chainsmokers, Something Just Like This, registrata in Aprile a Tokyo e il nuovo singolo Miracles (Someone Special), con il rapper di Detroit Big Sean.

La tracklist completa dell’EP è la seguente:

1. All I Can Think About Is You

2. Miracles (Someone Special) – Coldplay & Big Sean

3. A L I E N S

4. Something Just Like This (Tokyo Remix) – Coldplay & The Chainsmokers

5. Hypnotised