Conti dice no al quarto Sanremo consecutivo: “Ma tra qualche anno tornerò”

SANREMO – “Fra 5-6 anni, 10 al massimo, insomma, se fra qualche anno qualcuno rifarà il mio nome, se avrò ancora energie, idee, se sentirò entusiasmo da parte dell’azienda, allora tornerò”.

Lo ha detto Carlo Conti (foto Ufficio Stampa Rai-iwan) confermando che l’anno prossimo non sarà alla conduzione del festival di Sanremo, non escludendo però un ritorno in futuro. “Come ho già detto, credo che un cambio faccia bene al festival dal punto di vista musicale: arriverà un altro direttore artistico con altri sapori”, ha aggiunto il conduttore televisivo.