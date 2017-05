Daddy Yankee a Napoli per la prima data italiana del tour mondiale 2017

Daddy Yankee sbarca a Napoli dopo due anni dal suo primo concerto italiano proprio nel capoluogo campano

NAPOLI – Il “rey del reggaeton“ sarà all’Ammot Cafè di Varcaturo di Napoli venerdì 9 luglio (ore 23:00) per un concerto che farà felici tutti i suoi fan e i reggaetoneri campani. Daddy Yankee presenterà live il suo nuovo album e tutti suoi grandi successi che lo hanno reso il Re del genere urbano, tra le tracce più attese La Gasolina, Limbo, Sigueme Y Te Sigo, La despedida e Shaky Shaky.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nome d’arte di Daddy Yankee, è un rapper di reggaeton portoricano. È considerato il fondatore e il massimo esponente del Reggaeton. Conosciuto anche come King of The Improvisation.

Riconosciuto da subito come un talento si fa notare nel suo paese già a 13 anni realizzando brani insieme a Playero. Da lì in poi incomincia la scalata al successo. Ad oggi è considerato “el maximo leader” del genere Latin sfornando successi clamorosi con milioni di visualizzazioni su Youtube ed entrando nelle Classifiche di tutto il mondo pubblicando brani per numerose etichette discografiche, tra queste la El Cartel Records, la Machet Music, VI Music, Interscope Records, Sony Music, EMI e Capitol Records.

Memorabile il periodo in cui formava un duo con Nicky Jam, l’altro fenomeno internazionale della musica latin-urban, ma ha continuato imperterrito a seguire la sua carriera solista e la svolta è avvenuta nel 2004 quando anche il mercato statunitense si è accordo di lui e delle sue ritmiche latine mixate al rap.

IL TORMENTONE “DESPASITO”

Oggi Daddy Yankee torna alla ribalta in quanto autore della hit “Despacito” cantata da Luis Fonsi. Il brano è in vetta a tutte le classifiche mondiali e considerato il nuovo tormentone dell’estate 2017. Il video di “Despacito” è il più visto di sempre, in appena 24 ore dalla sua pubblicazione ha raggiunto cifre da capogiro e attualmente è stato visualizzato 1 miliardo e mezzo di volte. Despacito è anche Triplo Disco di Platino e la sua ascesa è inarrestabile.

Daddy Yankee non è nuovo a questi exploit poiché nel 2004 salì alla ribalta internazionale con il singolo “Gasolina” estratto dal suo terzo album Barrio Fino; un mix eccezionale di musica Reggaeton, Hip hop, Salsa, Merengue.

Daddy Yankee ha vinto per cinque volte lo Street Jam Reggae Awards. Ha collaborato con artisti quotatissimi come Snoop Dogg, Will.I.Am, G-Unit, R.Kelly, Fergie così come con grandi artisti di salsa e merengue. E’ noto per le sue doti di beatmaker e producer, infatti i dischi di sua produzione diventano presto dischi d’oro e di platino. Ha vinto il Billboard Latin Music Awards che lo ha consacrato definitivamente come il leader maximo del genere reggaeton.

INFO E BIGLIETTI:

I biglietti sono disponbili a questi due link 1 – 2. I prezzi variano da 30 euro PIT2 (intero + consumazione) a 50 euro PIT1 (intero + consumazione).

DISCOGRAFIA:

1995: No Mercy

2002: El Cangri.com

2004: Barrio fino (album reggaeton dell’anno Billboard Latin Awards 2005)

2007: El cartel: The Big Boss

2010: Mundial

2012: Prestige

2013: King Daddy

2017: King Daddy II