Il Dalai Lama in visita a Palermo il 18 settembre, Paolo Battaglia La Terra Borgese cura una mostra in suo onore

PALERMO – Il leader spirituale del Tibet e Premio Nobel per La Pace tornerà a Palermo dopo venti anni il prossimo 18 settembre: secondo il progetto a cura del critico dell’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, con l’organizzazione della SFEROè, sul modello della Biennale d’Arte di Venezia, la celebrazione artistica sarà fruibile e rivelata al pubblico in più strutture prestigiose come Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo, dove alle 17 di lunedì 18 Settembre avverrà l’inaugurazione aperta al pubblico con opere preselezionate dal Direttore Artistico della Mostra Lidia Bobbone ed approvate dal critico dell’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese (madrina Melinda Miceli). Sono già state ammesse le opere dei Maestri del Padiglione Guatemala della Biennale di Venezia, rappresentative del Movimento Artistico “Estetica Paradisiaca”; le opere del maestro Nunzio Giangrande e quelle del palermitano Pippo Falcone.

L’allestimento espositivo è stato affidato alle cure di Giuseppe Lo Cascio. Oltre a Villa Magnisi la opere d’arte saranno esposte anche al Magneti Cowork, vernice il 23 Settembre alle ore 18:30 e nella Casa dei Padri Crociferi, vernice pure il 18 Settembre ma alle ore 19:30.

Protesa a valorizzare un cammino dell’arte della pace, la Mostra, avrà durata tre settimane, indicativamente dal prossimo 18 settembre all’8 ottobre, periodo d’importanti eventi umani a Palermo che vede in successione la visita di Sua Santità il Dalai Lama il 18 settembre, la Giornata della Pace il 21 settembre, la Giornata ONU della Non Violenza il 2 ottobre.

Esclusivamente a titolo gratuito la partecipazione di critici, relatori, artisti ed esperti del settore. Relatori sono la dott.ssa Angela Carrubba Pintaldi, artista e disegnatrice di gioielli e accessori per Giorgio Armani, Diego della Valle, Chloé, Karan, costume e società; la dott.ssa Irene Salcher, console d’Austria, biologa, il ruolo del console; dott. Mario Luigi Blandino, psichiatra, il buddhismo tibetano della tradizione mahayana; cav. Alfredo Lo Giudice, la salvaguardia dell’ambiente; dott. Mario Pavone, medico chirurgo, presidente della sezione di Palermo “Federico II” dell’Accademia dei Filaleti, l’etica universale; prof. Francesco Paolo Pinello, cultore di sociologia presso l’Università degli Studi Kore di Enna, la Sicilia Thar do Ling; avv. Rosario Sansone, la legge e gli ambiti applicativi della giurisprudenza sui diritti umani e non violenza; dott. Francesco Onorato, sindaco di Castronovo di Sicilia, via francigena.

Il giorno dell’inaugurazione a Villa Magnisi un concerto gratuito, e senza onere alcuno, sarà offerto da un noto Trio, mentre la sicurezza sarà garantita dalle Pattuglie della Guardia Marina Nazionale. Di assoluto prestigio l’alleanza dirigenziale: The Watson Society, Accademia Templare – Templar Academy, Civitan International, Civitan Palermo.

Nel frattempo girano già molte voci di corridoio, e tra queste quella che, in questa importante circostanza, possa prendere avvio la Prima Edizione Italiana di “50×50=150”, kermesse che vede gli stessi Autori mettere in vendita i loro dipinti su tela 50×50 espertizzati da Paolo Battaglia La Terra Borgese che ne certificherà qualità e quotazione. Un’ottima occasione d’investimento per attuare il “Viatico di Pace”, con un prezzo unico di 150 euro indipendentemente dal valore reale.