X Factor 2017: Danila Satragno è la nuova vocal coach delle squadre Gruppi e Under Uomini, affiancando il lavoro dei giudici Manuel Agnelli e Fedez

Danila Satragno è la nuova Vocal coach di X Factor 2017. L’ideatrice del metodo Vocal Care affiancherà i giudici Manuel Agnelli e Fedez nel training delle loro squadre: Gruppi e Under Uomini.

“Sono felice per la splendida opportunità di lavorare fianco a fianco con Manuel e Fedez – racconta Danila – una bella sfida che aggiunge un grande valore alla mia professionalità”.

Già riconosciuta a livello nazionale come coach dei big della canzone italiana, il 5 maggio scorso, Danila ha inaugurato la Casa della Musica. In Corso Buenos Aires 41 a Milano. Un luogo di brainstorming per gli artisti dove poter cantare, scrivere, ascoltare, comporre e lavorare insieme.

Nella ‘casa’ i cantanti verranno seguiti personalmente da Danila. E potranno partecipare a Master Class con autori, arrangiatori, producer editor. Discografici, registi, giornalisti e varie professionalità di altissimo livello legate al mondo della musica.

Per l’anno 2017/2018 è in programma il lancio dei One Day Voice Seminar. Giornate dedicate a svelare i segreti della voce cantata e parlata. Si svolgeranno in tutta Italia con lezioni teoriche e pratiche insieme a Danila e al suo staff.

Danila Satragno

Danila Satragno è tra le più famose cantanti jazz italiane e da oltre trent’anni musicista raffinata e ricercata Vocal Coach. Ha collaborato professionalmente con grandi nomi, tra cui Fabrizio De Andrè, Ornella Vanoni, Giuliano Sangiorgi. Annalisa Scarrone, Red Canzian, Roby Facchinetti, Biagio Antonacci. Arisa, Giusy Ferreri, Manuel Agnelli e molti altri.

La sua lunga esperienza di Vocal Coach per professionisti e giovani talenti l’ha portata ad elaborare l’esclusivo metodo Vocal Care, che lei stessa insegna in Italia e all’estero. Il metodo costituisce l’allenamento più amato da cantanti, speakers radiofonici e televisivi per l’efficacia e la rapidità nell’ottenere miglioramenti eccezionali sulla voce e sull’espressività.

Attualmente è docente di Canto Jazz presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nel 2015 ha ricevuto il premio FIM come Migliore Vocal Coach Nazionale.