David Guetta torna in Italia: sarà il 28 luglio a Piazzola sul Brenta

PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – David Guetta torna in Italia per una unica e imperdibile data! Appuntamento al 28 luglio a Piazzola sul Brenta (PD), in occasione del Postepay Sound Festival che si terrà all’Anfiteatro Camerini. I live di Guetta sono sempre stati di grande impatto, caratterizzati da luci ed effetti speciali che, insieme alla musica, regalano ai fan uno show a 360°. Il dj e produttore francese è pronto a far ballare il pubblico di Piazzola sul Brenta con uno show che rimarrà impresso nella memoria.

L’ultimo live di Guetta si è svolto il 12 agosto 2016 al Parco Gondar di Gallipoli dove ha presentato l’inno di Uefa Euro 2016, “This one’s for you”. Apertura porte: ore 19. Inizio concerto: ore 20.

Prezzi Biglietti: Parterre in Piedi INTERO: € 35 + ddp

Parterre in Piedi RIDOTTO EARLY BIRD: € 32 + ddp

Parterre in Piedi VIP AREA: € 50 + ddp

Posto a sedere VIP AREA: € 70 + ddp

Prevendite autorizzate: Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

Unicredit – www.geticket.it

WOL – www.fastickets.it

Phoenix: Banca del Veneziano e Casse Rurali del Trentino

Biglietti disponibili su Ticketone.it, in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.