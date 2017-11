De Micheli scrive ai sindaci dei Comuni colpiti dal sisma: “Dal 16 dicembre si pagheranno nuovamente le tasse”

ROMA – Dal prossimo 16 dicembre “per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole riprenderà (senza applicazione di sanzioni ed interessi) la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni ad oggi vigenti, nonchè per i tributi dovuti nel periodo dall’1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017”.

Lo scrive il commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, in una lettera inviata ai Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.