DeeJay on Stage 2017: I Thema si aggiudicano la finale

DeeJay on Stage 2017: i Thema sono i finalisti del contest, evento estivo di Radio Deejay dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana

I Thema si esibiscono a Riccione per la finale di “DeeJay on Stage”. Piazzale Roma – ore 21.30. L’evento estivo si è tenuto dal 4 al 22 Agosto. I Thema concorreranno questa sera insieme ad altri 8 artisti, per la finale in cui sarà decretato il vincitore. Il premio: un mese di programmazione radiofonica del proprio brano su Radio Deejay. A condurre la serata vi sarà Rudy Zerbi.

La band partecipa con “Se ci stai”, brano estratto dall’EP “Accendi la Fantasia” (Edel Italy). Disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Venerdì 25 agosto 2017 i Thema saranno in concerto a Cles – Trento. Nell’ambito della “Festa dello sport Clesiano”. Campo sportivo comunale, ore 21.00. Inoltre, il gruppo è attualmente primo nella classifica provvisoria di Festival Show Giovani 2017. Concorso del festival itinerante dell’estate italiana rivolto ai giovani emergenti.

“Accendi la Fantasia”:

Prodotto da Vladi Tosetto e arrangiato da Massimiliano Belleno. Contiene 5 brani che si caratterizzano per una sonorità che rivela un coinvolgente mix tra pop rock e musica elettronica. Protagonista indiscusso dei brani, scritti interamente da Thomas Moschen, Mamo Belleno e Maurizio Bernacchia, è l’amore.

La tracklist dell’EP:

“Se ci stai”,

“Giovani occasioni”,

“Prendere o lasciare”,

“L’amore che vorrei”,

“Accendo la fantasia”.

Thema è una band milanese composta da 5 musicisti. Thomas Moschen (voce, piano, chitarra acustica). Stefano Parmigiani (chitarre, voce). Raffaele Littorio (chitarre, voce). Mattia Missaglia (basso). Luca Ferrara (batteria, percussioni e voce). Il gruppo si forma nel 2013 dopo un casuale incontro in un locale dell’hinterland milanese. Luca e Mattia notano Thomas durante una sua esibizione.

I tre decidono di formare una loro band a cui successivamente si aggiungono Stefano e Raffaele dando vita ufficialmente ai Thema. Recentemente, grazie all’incontro con i produttori Vladi Tosetto e Mamo Belleno e il manager Nicola Ferrara, hanno lavorato alla realizzazione del loro primo EP, dal titolo “Accendi la fantasia”.