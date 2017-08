A Dodi Battaglia la Laurea Honoris Causa in chitarra elettrica

MATERA – A Matera, Capitale europea della Cultura 2019, nei giorni scorsi è stato conferito a Donato “Dodi” Battaglia il diploma accademico honoris causa di secondo livello in “Chitarra elettrica – dipartimento di nuovi linguaggi e nuove tecnologie” dal Conservatorio “Egidio R. Duni”. MATERA – A Matera, Capitale europea della Cultura 2019, nei giorni scorsi è stato conferito a Donato “Dodi” Battaglia il diploma accademico honoris causa di secondo livello in “Chitarra elettrica – dipartimento di nuovi linguaggi e nuove tecnologie” dal Conservatorio “Egidio R. Duni”.

Dopo Lauree ad honorem conferite già in passato ad artisti musicali per i contenuti delle loro opere o per la loro capacità comunicativa, per la prima volta, tale onorificenza è stata assegnata ad un chitarrista per la sua attività da musicista.

Ha detto Dodi Battaglia: “Grandi e tante sono state le gratificazioni che ho avuto grazie al mio amore per la musica, ma questa Laurea Honoris Causa mi tocca nel profondo e mi fa vibrare di felicità. Grazie a coloro che mi hanno scelto quale unico artista per questo riconoscimento che unisce per la prima volta un grande conservatorio di musica alla grande ”università del palcoscenico” in cui mi sono formato.”

Ha aggiunto Piero Romano: “Dodi Battaglia è uno straordinario esempio di artista di successo. Ha coniugato lo studio alla passione, il lavoro ai suoi sogni. Il Conservatorio di Musica di Matera crede fortemente nella sua missione di forgiare gli artisti italiani di oggi e di domani che, come in passato, riusciranno a colonizzare il mondo con la loro arte. L’esempio di Dodi Battaglia rimarrà nella storia del nostro conservatorio e della città di Matera”.

Durante la serata, al cospetto del Presidente dell’Istituto Arnaldo Greca, del Direttore Piero Romano e di fronte agli alunni del Conservatorio, Dodi ha tenuto, inoltre, una lectio magistralis.

Al prestigioso evento sono intervenuti anche il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, il Presidente della Provincia di Matera Francesco Di Giacomo e il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella. Ha moderato il critico musicale de “Il Mattino” Federico Vacalebre.