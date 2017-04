Domenico Auriemma: l’ottico dei divi esporta i suoi occhiali “sartoriali” in tutto il mondo

MILANO – Domenico Auriemma è l’ottico dei divi che esporta i suoi occhiali “sartoriali” in tutto il mondo. Ecco l’intervista a questo professionista.

Chi è Domenico Auriemma?

Domenico Auriemma è un giovane ottico che inizia la sua carriera professionale a soli 13 anni, frequentando un istituto di ottica statale a Napoli e nel pomeriggio faceva tirocinio presso un negozio di ottica percorrendo tutte le fasi che esistono nel settore dell’ottica dal 1991, man mano acquisendo esperienza fino ad arrivare al 2013 quando inizia a produrre una linea di occhiali rigorosamente realizzati a mano con materiali pregiatissimi.

Lei è un ottico, come si accede a questa professione?

Sono un ottico che ho frequentato dal 1991 al 1996 l’Istituto Statale di ottica a Napoli.

Molto tempo fa portare gli occhiali da vista non era piacevole, ora è diventato quasi un must, come lo spiega?

Molto tempo fa i brand non curavano l’aspetto fashion, gli occhiali erano principalmente visti come un ausilio medico, con il tempo, con l’ evoluzione delle richieste del mercato dove gli accessori di moda la fanno da padrona si è migliorato e perfezionato rendendo l’ accessorio giusto per il total look e poi correttivo.

Ma veniamo al suo prodotto che la sta facendo conoscere in gran parte del mondo, come ci è arrivato? Cosa l’ha ispirato?

Dopo aver lavorato con tantissimi brand come rivenditore ho appreso che il mondo dell occhialeria tanto rinomato per anni non e’ piu quello che si può pensare, il 90% negli anni addietro era made in italy ma oggi è l’inverso, putroppo non solo per manodopera, ma sopratutto per qualità in piu in italia molti sono legati ai brand e proprio su quello ci sono le problematiche piu’ grosse come pezzi e prezzi di imposizione della casa madre, ma mi rendevo conto di essere piu un rivenditore e non un professionista. Allora avendo un visione piu lunga decisi di differenziarmi dalla massa e creare qualcosa di mio rigorosamente “made in Italy” e utilizzando dopo attente ricerche i migliori prodotti i migliori materiali sia per le lenti da vista che quelle solari e con un design tutto mio e non le solite copie e copierelle che fanno tra loro e a loro volta super copietta ancora una volta da i pseudonimi brand di copie cinesi che nascono ogni giorno su Internet vendendoli a prezzi quasi di bancarella.

Cosa hanno di particolare i suoi occhiali?

I miei occhiali sono sartoriali al 100% sono super personalizzati per misura esigenza colori materiali applicazioni praticamente il singolo cliente mi scrive tutte le richieste che vuole e tutto cio’ che possibile realizzare lo vado a fare in modo da dargli il suo unico pezzo al mondo dove non è la copia di nessuno ma è il pezzo che probabilmente che hai immaginato desiderato e io glielo ho realizzato.

Molti vip fanno a gara a indossarli.

E’ vero, perché le persone che sono portatrici di uno stile individuale scelgono me e non l’occhiale che è di massa i vip se non hanno contratti per campagne pubblicitario o non vengono omaggiati da altri brand decidono di completare il personaggio che si sono costruiti negli anni con una creazione realizzata per loro e aumentano giorno dopo giorno perche’ riscontrano una serietà professionale e un’esclusivita’ in tutto quello che si è accordato tra le parti.

Perché le montature per occhiali hanno costi così elevati?

Le mie montature hanno costi elevati perche’ talvolta occorrono giorni di lavorazione artigianale in più i materiali italiani e di estrema qualità hanno di base un alto costo e nell’assemblare il tutto il risultato è alto, in più ci si mette il prestigio di essere l’unico pezzo che gli dà inoltre il valore aggiunto… per gli altri brand rinomati il costo dei materiali e della produzione è enormemente basso ma costa tanto il merchandising e sdoganamento, rivenditore, distributore, rappresentante e pubblicità e le royalties.

In quali parte del mondo è conosciuto il suo brand?

Il mio brand è apprezzato in percentuale molto di più fuori Italia come Emirati Arabi, Libano. Olanda, Spagna, Norvegia che in Italia, perché molto spesso l’artigianato italiano proprio in Italia non è stimato, apprezzato e tantomeno acquistato…

Un occhiale per ogni occasione, per ogni ora del giorno?

Un occhiale per ogni occasione proprio perche’ oggi lo si può fare, sia perché si è sempre piu’ alla ricerca di avere l’ accessorio giusto sia perché a seconda delle esigenze si può realizzare quasi tutto e sia perchè l’apparire, purtroppo, è di importanza vitale nei popoli.