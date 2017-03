Eddie Vedder chiude il tour a Taormina il 26 giugno

TAORMINA – Eddie Vedder ha annunciato una serie di concerti in Europa tra maggio e giugno. Il tour di Vedder partirà il 29 maggio da Amsterdam e si concluderà proprio in Italia il 26 giugno al Teatro Antico di Taormina. L’annuncio della data di Taormina arriva qualche giorno dopo quello dell’esibizione da headliner al Firenze Rocks, il 24 giugno.

Lo special guest per tutto il tour europeo sarà Glen Hansard. I biglietti per Firenze Rocks sono già in vendita; i biglietti per il concerto di Taormina e tutte le altre date europee saranno in vendita dalle 10 di venerdì 10 marzo.

EDDIE VEDDER 2017 – calendario del tour europeo

29 maggio – Amsterdam (Olanda) – AFAS Live

30 maggio – Amsterdam (Olanda) – AFAS Live

1 giugno – Berlin (Germania) – Zitadelle

3 giugno – Kvaerndrup (Danimarca) – Heartland Festival, Egeskov Castle

6 giugno – Londra (UK) – Eventim Apollo

7 giugno – Londra (UK) – Eventim Apollo

9 giugno – Dublino (Irlanda) – 3 Arena

11 giugno – Cork (Irlanda) – Live at the Marquee

19 giugno – Anversa (Belgio) – Lotto Arena

24 giugno – Firenze – Firenze Rocks Festival

26 giugno – Taormina ­– Teatro Antico

Eddie Vedder è il frontman dei Pearl Jam dal 1990. Il suo album di debutto da solista è stato la colonna sonora del film “Into the Wild” del 2007, per cui ha vinto un Golden Globe per il brano “Guaranteed”. Nel 2012 il suo secondo lavoro discografico “Ukulele Songs” ha ricevuto la nomination ai Grammy Awards per Best Folk Album. Ad aprile di quest’anno Vedder verrà inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Pearl Jam.