Elisa ’97 – ’17: l’artista celebra 20 anni di carriera con tre Show Unici

Una delle voci più amate del panorama musicale italiano con tre spettacoli Pop-Rock, Acustica e Orchestra all’Arena di Verona

VERONA – Il 12, 13 e 15 settembre Elisa si esibirà all’Arena di Verona con tre imperdibili live “Elisa ’97 – ’17”, per celebrare i vent’anni della sua straordinaria carriera.

Tre serate uniche in cui l’artista metterà in scena tutta la sua versatilità musicale e quella dei suoi più grandi successi. RTL 102.5 è media partner dei live “Elisa ’97 – ’17”.

Si passerà infatti dal “Pop-Rock” della prima serata (12 settembre) dove Elisa mostrerà sul palco il lato più energico, accompagnata dalla sua super band e dal soul delle voci delle sue coriste, esibendosi su brani come “Labyrinth”, passando per le sonorità britanniche e contaminate dell'”Anima Vola” e al rock di “Cure Me” e “Together”.

Nella seconda serata, “Acustica” (13 settembre), Elisa farà rivivere le atmosfere live di “Lotus” e “Ivy” che contengono i celeberrimi brani “Hallelujah” e “A Prayer”, ma anche le versioni acustiche di brani importanti come “Luce (tramonti a nord est)” e “Sleeping in your hand”. Ad accompagnarla sul palco tanti musicisti impegnati in un mix di strumenti acustici, etnici e street.

Per il terzo ed ultimo show (15 settembre), Elisa sceglie di farsi accompagnare da un’Orchestra internazionale di oltre 40 elementi, grazie alla quale proporrà una scaletta di grandi classici della canzone italiana e internazionale, come “Caruso”, “Fly me to the moon” e “Amor Mio” ma anche brani significativi del suo repertorio riarrangiati per orchestra come “Eppure Sentire (un senso di te)” e “Almeno tu nell’universo”.

INFO

I biglietti per i concerti all’Arena di Verona (prodotti e organizzati da F&P Group) saranno disponibili in prevendita da venerdì 3 febbraio, dalle ore 15.00 su www.ticketone.it (per info: www.fepgroup.it).