Per Emis Killa “Non è facile” insieme a Jake La Furia

MILANO – E’ online su VEVO il video del nuovo singolo di Emis Killa “Non è facile”, tratto dall’ultimo album del rapper “Terza stagione” (Carosello Records). Il brano vede la partecipazione di Jake La Furia, collega e amico di Emis Killa.

“Io e Jake La Furia siamo molto simili, per mille cose C’è molto feeling sia artistico che umano – afferma Emis Killa – quindi non ho avuto dubbi sul chiamarlo per dare il suo contributo a questo brano. Quello che tratto in questa circostanza è un tema a me caro, già affrontato diverse volte in passato, anche se in chiave diversa. Parlo di come crescendo si cambi punto di vista su molte cose, o di come dietro a un successo ci siano sacrifici e lati scomodi, insomma, la faccia della luna che nessuno vede mai. È un po’ come se avessi voluto dare una visione del mio io più recente”.

Il video, diretto da Malaka, è disponibile ai seguenti link:

http://bit.ly/EmisKilla-NonèFacile-YT

http://bit.ly/EmisKilla-NonèFacile-VEVO

Manca poco all’anteprima live di Emis Killa, pronto a tornare sul palco in due, esclusivi show: lunedì 20 marzo all’Alcatraz di Milano e lunedì 27 marzo all’Atlantico di Roma.

Per l’occasione, Emis Killa ha deciso di portare con sé sul palco una band tutta al femminile: Silvia Ottanà al basso, Fiamma Cardali alla batteria e Beatrice Antolini alle tastiere.

Due dischi di platino, tre dischi di platino digitali, oltre 2.800.000 fan sui social, oltre 250 milioni di views su Youtube, un successo editoriale con il suo libro “Bus 323. Viaggio di sola andata”, conduttore televisivo e radiofonico… sono solo alcuni dei risultati di Emiliano Giambelli, che lo decretano come uno degli artisti più seguiti ed autentici della scena rap e musicale italiana.