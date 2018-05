Emma Marrone intervistata nel numero 16 di Note

La cantante in copertina sul settimanale dedicato ai clienti del trasporto regionale. All’interno la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze, le offerte di primavera in treno e spunti gourmet

ROMA – Dopo aver presenziato a Catania, con il numero 15 di Note, alla prima tappa nazionale del Giro d’Italia, torna anche questa settimana il magazine dal formato smart che accompagna i clienti del trasporto regionale con interviste e aggiornamenti dedicati a cultura, attualità, food, travel, innovazione, eventi e news sul territorio utili per i pendolari.

Emma Marrone, protagonista della 16esima uscita, racconta in un’intervista pubblicata anche su fsnews.it il tour del nuovo album Essere qui, in partenza da Jesolo il 14 maggio: «l’ho costruito tantissimo nella mia mente. E poi, giorno dopo giorno, pezzo dopo pezzo, ho messo in piedi una scaletta scientifica. Ho lavorato anche alla progettazione del palco. Sono molto fiera perché sono io a 360 gradi e ci sono cose nuove, come un’attrezzatura ancora top secret che vedrete per la prima volta lì».

Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze, con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli di lettura, gli eventi e le mostre visitabili durante la settimana, tante proposte escape per ogni sfumatura di mamma e spunti gourmet, tra i sapori della cucina romana nei fascicoli destinati al sud Italia e l’appuntamento Mare&Mosto a Sestri Levante per quelli che invece viaggiano al nord.

Nella sezione Trenitalia News si parla delle offerte e sconti speciali dedicati ai clienti Trenitalia per gite di piacere e weekend d’arte. Negli ultimi tre anni la quota dei passeggeri leisure è infatti aumentata del 21%.

Il settimanale esce in dieci edizioni regionali, Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia ed è distribuito gratuitamente ai desk e nelle biglietterie di 32 grandi e medie stazioni, tra cui Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Genova Brignole, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale, oltre che nei principali FRECCIAClub. NOTE esce il giovedì e continua a essere diffuso il venerdì, lunedì e martedì pomeriggio, in formato digitale si può sfogliare su ISSUU.com e su fsitaliane.it, nella sezione Media.