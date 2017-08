Ensi: dall’1 settembre incontra i fan negli store delle principali città italiane per presentare ‘V’

MILANO – “V”, il nuovo album di Ensi, esce l’1 settembre, e il rapper e freestyler più importante d’Italia incontrerà i fan negli store delle principali citta italiane. Questi gli appuntamenti:

1 settembre TORINO Feltrinelli – h. 18.00

2 settembre BARI Feltrinelli h. 15:00 e BRINDISI Feltrinelli h. 18:30

3 settembre SALERNO Feltrinelli h. 15.00 e NAPOLI Feltrinelli h. 18.30

4 settembre ROMA Discoteca Laziale h.18.00

5 settembre FIRENZE Galleria Del Disco h.15.00 e BOLOGNA Mondadori h. 18.30

6 settembre PADOVA Mondadori h. 15.00 e VERONA Feltrinelli h.18.30

7 settembre MILANO Mondadori Duomo h. 18.00

“V”, registrato presso Red Bull Studio Mobile, uno di studio di registrazione su ruote , prende il nome da Vincent, suo figlio. Vella, il suo cognome, la sua famiglia, le sue radici, Vendetta, il suo primo album e il numero romano, perché questo è il suo quinto disco.

In “V” Ensi parla di vita privata, di rapporti, ma anche di sociale e di interazione raziale e collabora in alcuni brani con il Cile, Clementino, Luchè e Gemitaiz & MadMan.

È online il video di Mezcal, brano che si può ricevere come instant gratification con il preorder dell’album. Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=CWJAYYPBRug

Universalmente riconosciuto come il più grande freestyler di tutti i tempi in Italia, Ensi dimostra anche in questo album, come nel precedente Rock Steady, che ha debuttato direttamente al n.1 delle classifiche di vendita, le sue grandi capacità di songwriting.

Questa la track list di “V”

1. RIBELLI SENZA CAUSA

2. IDENTITA’ feat. IL CILE

3. ICONIC

4. BOOM BYE BYE

5. SI, COME NO feat. CLEMENTINO

6. TUTTO IL MONDO E’ QUARTIERE

7. MEZCAL

8. TE LO DICEVO feat. LUCHE’

9. SUGAR MAMA

10. 4:20 feat. GEMITAIZ & MADMAN

11. IN VOLO

12. MAMMA DICEVA

13. NOI

14. VINCENT