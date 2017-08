Ermal Meta e Niccolò Fabi nel programma del Riverock Festival

ASSISI – Si intitola “Ko Computer Night: la musica italiana omaggia i Radiohead” la speciale serata live in programma sabato 26 agosto al Riverock Festival (Lyrick Summer Arena) di Assisi (Perugia). Un evento unico e una grande festa della musica: il 26 agosto, in collaborazione con King Kong Radio1 e Radio1 Rai, sullo stesso palco Paolo Benvegnù, Diodato, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Adriano Viterbini e i Dunk, band composta da Carmelo Pipitone (Marta sui tubi), Ettore e Marco Giuradei e Luca Ferrari (Verdena) per l’unica apparizione livedel gruppo prima dell’uscita del disco d’esordio. Uniche date in Umbria nel cartellone del Riverock per Ermal Meta (24 agosto) e Niccolò Fabi (25 agosto).

In collaborazione con King Kong Radio1 e Radio1 Rai (media partner ufficiale del festival), il Riverock festival di Assisi presenta ‘”KO Computer Night: la musica italiana omaggia i Radiohead”. Un evento esclusivo a ingresso gratuito creato ad hoc per la chiusura del festival a dieci anni dall’uscita del capolavoro dei Radiohead “Ok Computer”. Sul palco, accompagnati da Silvia Boschero, alcuni fra gli esponenti principali della scena indipendente italiana si racconteranno attraverso la loro musica e la loro personale rilettura dei brani del disco seminale dei Radiohead: Paolo Benvegnù, Diodato, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) e la Dunk italian band, il nuovo potentissimo progetto di Carmelo Pipitone (Marta sui tubi), Ettore e Marco Giuradei e Luca Ferrari (Verdena) in quella che sarà la loro unica apparizione live in Italia prima dell’uscita del disco d’esordio. L’evento prende ispirazione dalla compilation “Ko Computer” (progetto ideato proprio da King Kong Radio1) uscita lo scorso 16 giugno in free download.

Il Riverock Festival 2017, nella nuova location della Lyrick Summer Arena, inizia il 24 agosto con Ermal Meta. Dopo i sold-out nei teatri e live club di tutta Italia, il suo lungo tour estivo lo porterà per la prima volta in Umbria per presentate i brani tratti dai suoi album ‘Vietato morire’ e ‘Umano’ e il nuovo singolo ‘Ragazza paradiso’, in rotazione radiofonica dal 16 giugno. In apertura la cantautrice catanese ma napoletana d’adozione Katres e La Scapigliatura, band in equilibrio tra indie-pop e cantautorato.

Il 25 agosto sarà invece la serata del ‘Diventi inventi 1997-2017 Tour’, il progetto-racconto con cui Niccolò Fabi celebrerà i suoi primi 20 anni di carriera: oltre due ore di concerto in cui l’artista racconterà e ripercorrerà i suoi più grandi successi. L’apertura è affidata all’attrice e cantante Margherita Vicario.

I concerti di Ermal Meta e Niccolò Fabi, entrambi in unica data umbra, sono organizzati in collaborazione con Bananas Srl e ShowBees. Le prevendite sono già attive nei punti vendita TicketOne e Ticket Italia, oltre che online nei rispettivi siti www.ticketone.it e www.ticketitalia.com.