Esercitazione 5 Torri 2017, il 4 luglio nel cuore delle Dolomiti bellunesi

Giornata di forti emozioni con le truppe da montagna dell’Esercito

BOLZANO – Il prossimo 4 luglio le 5 Torri, “museo a cielo aperto della prima Guerra Mondiale” nel cuore delle Dolomiti bellunesi patrimonio dell’UNESCO, vedranno nuovamente le Truppe Alpine impegnate in una grande esercitazione alpinistica internazionale, aperta a tutti coloro che vorranno essere presenti.

Sulle 5 Torri, dove 100 anni fa era posizionato il Comando dell’artiglieria italiana, gli Alpini ed i colleghi delle Forze Armate dei Paesi alleati ed amici daranno dimostrazione delle loro capacità nel saper vivere ed operare in montagna, con ardite ascensioni e spettacolari manovre di soccorso in parete con e senza l’ausilio di elicotteri e simuleranno un’attività di combattimento in ambiente montano, tra i più difficili e selettivi del mondo.

Ulteriori informazioni sull’esercitazione 5 Torri 2017 al link www.meteomont.org/5torri

Per seguire da vicino ed in sicurezza tutti i momenti dell’esercitazione, si consiglia di avere al seguito il caschetto da alpinismo.