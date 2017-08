LECCE – Eseguita nel pomeriggio di oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 29enne leccese, già agli arresti domiciliari.

La misura è stata resa necessaria dopo le dettagliate segnalazioni presentate dagli agenti a carico dell’arrestato che in più occasioni in passato aveva posto in essere gravi atti di violenza ai danni della convivente e che era risultato recidivo alla violazione degli arresti domiciliari.