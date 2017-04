EventoPeople Festival 2017 dal 19 al 21 maggio a Marina di Sibari in Calabria

Si svolgerà nella nuova location del Minerva Club Resort & Golf di Marina di Sibari uno dei principali appuntamenti di danza e fitness

MARINA DI SIBARI (CS) – Dal 19 al 21 maggio 2017 appuntamento col “EventoPeople Festival 2017”. I migliori artisti e dj del momento in nuova edizione del Festival di Salsa, Bachata, Hip Hop, Fitness, Kizomba e live concert.

Tre giorni all’insegna della danza e del divertimento per il consueto appuntamento con Eventopeople, quest’anno nella nuova esclusiva location del Minerva Club Resort & Golf di Marina di Sibari.

Ubicato nella grande Piana di Sibari, tra il mare e la pineta, nel cuore della Magna Grecia, comprende unità abitative complete di servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, minifrigo, phon.Si affaccia sulla spiaggia di sabbia bianca del Mar Jonio.

All’interno delle strutture si trovano tre piscine con idromassaggio, campi da tennis e da calcetto per rilassarsi, tenersi in forma e divertirsi, nonché il centro benessere Pietra di Luna, per offrirti momenti di puro relax tra le attività della giornata. Nei ristoranti ricco buffet di piatti genuini preparati con cura dai loro chef di fiducia.

L’edizione di quest’anno è contro ogni forma di razzismo ed ha il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

EventoPeople Festival 2017, il programma completo

VENERDÌ 19 MAGGIO

ore 13:00 Apertura Accettazione

ore 17:30 Presentazione Evento

ore 18:00-20:00 Stage

ore 20:00 Cena

ore 22:30 Special Stage

ore 24:00 Serata and Show

SABATO 20 MAGGIO

ore 8:00-9:30 Colazione

ore 10:30-12:30 Stage

ore 13:00 Pranzo

ore 14:30 Coffe Show

ore 15:00-19:30 Stage

ore 20:00 Cena

ore 24:00 Serata and Show

DOMENICA 21 MAGGIO

ore 8:00-9:30 Colazione

ore 10:30-12:30 Stage

ore 13:00 Pranzo

ore 14:00-16:00 Master Class con Gina Grant e Dario Wonder

ore 16:00-19:30 Stage

ore 16:00-19:00 World Salsa Competition

ore 20:00 Cena (opzionale – non inclusa)

ore 24:00 Serata and Show

Durante le serate sono previsti come è tradizione tanti concerti con artisti internazionali:

Osmani Garcia (genere reggae ton);

La Maxima 79 (genere salsa portoricana);

Barbaro Fines y su Maymbe (genere salsa cubana);

Grupo Extra, Kewin Cosmos, Dani J, 24 Horas (genere bachata).

Salsa Star: (cast in continuo aggiornamento)

Di seguito invece la line up che ha confermato la tua presenza all’evento:

Adolfo Indacochea and his Latin Soul Dancers ( Perù / Italia)

Adrian y Anita ( Spagna)

Alberto Valdes y la Clave Negra ( Cuba)

Alexander Carbò Company ( Cuba)

Antonio y Jasmina Berardi ( Italia)

Barbara Jimenez ( Cuba)

Cuban Flex ( Cuba)

Fernando Sosa y Tropical Gem ( Uruguay / Italia)

Full Project ( Italia)

Franklin Diaz ( Usa)

Jhonny Vasquez Dance Company ( Messico / Italia)

Leonardo Martinez Moya ( Cuba)

Marco Ferrigno y Karel Flores ( Italia / Usa)

Maykel Fonts ( Cuba)

Mirko Stefio y su Bailadores ( Portorico / Italia)

Pablito y su Mezcla Latina

Relle Niane ( Francia)

Ricardo y Karen ( Cile)

Roly Maden ( Cuba)

Septimo Jimenez ( Cuba)

Swinguys ( Italia)

Vanessa Lacedonia y V’L’ ( Italia)

Yoliana Conde Perez ( Cuba)

Yuniel Gual Sondeakokan ( Cuba)

Wilmer Y Maria ( Cuba)

Bachata Star:

Daniel Y Desire (Spagna)

Ataca Y Alemana (USA)

Andrea Y Silvia (Italia)

Sergio Y Marichu (Spagna)

Kizomba Star:

Albir Rojas

Nuno e Nagila

Carlo e Anja

Hip Hop Star with Flava

Salah

Ez Twins

Dafne

Byron

Little Phil

Carlos

Fujico

Zumba Star

Gina Grant e Dario Wonder

Vicky Zagarra

Angela Verrelli

Antonio Fotticchia

Raffaele Verrillo

Luana Dias David

Fitness Star

Jairo – Cross Cardio

Jill Cooper – Superjump

Mario Maniaci – Jazzercise

Rudy Alexander – Spiderap

Cross Fit

Manuel e vittoria Tris Mas Fit

Victor Hurtado – Cumbia Town

Magda Franceschino – Nirvana

Borsodi Balazs – Body Art

INFO E PACCHETTI

Per i prezzi dei vari pacchetti, le prenotazioni e tutte le altre informazioni circa l’evento vi invitiamo a visitare il sito ufficiale http://www.eventopeople.it