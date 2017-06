Fabri Fibra: cresce l’attesa per il “Fenomeno Tour” del rapper

Si aggiunge la seconda data a Milano: il 7 novembre all’Alcatraz

Cresce l’attesa per il “Fenomeno Tour”. L’evento vedrà Fabri Fibra protagonista dei più importanti club italiani per presentare il nuovo disco di inediti “Fenomeno”. Album già certificato oro (certificazioni diffuse da FIMI / GfK Italia).

Oltre all’appuntamento live già comunicato del 23 ottobre all’Alcatraz di Milano, ieri sera Fibra ha annunciato, nel corso dei WIND MUSIC AWARDS, l’aggiunta di un secondo concerto il 7 novembre.

Le date attualmente confermate:

17 ottobre al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI);

20 ottobre al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO);

21 ottobre al Vox Club di Nonantola (MO);

23 ottobre all’Alcatraz di Milano;

27 ottobre all’Obihall di Firenze;

28 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova;

3 novembre all’Atlantico Live di Roma;

4 novembre al Pala Partenope di Napoli;

7 novembre all’Alcatraz di Milano (NUOVA DATA);

10 novembre al Padiglione Conza di Lugano;

11 novembre all’Estragon di Bologna.

I biglietti per tutte le date sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. I biglietti per la data di Lugano sono disponibili solo nelle prevendite abituali.

Pamplona (Official Video) by Fabri Fibra & Thegiornalisti on VEVO.

La tracklist di “Fenomeno”:

1. INTRO

2. RED CARPET (prod. da Neff-U)

3. FENOMENO (prod. da Takagi & Ketra)

4. SKIT – IL TEMPO VOLA (prod. da Big Fish, co-prod. da Alessandro Erba)

5. MONEY FOR DOPE 2017 (prod. da Bassi Maestro)

6. PAMPLONA (feat. Thegiornalisti) (prod. da Mace)

7. EQUILIBRIO (prod. da Amadeus Platinum Boy)

8. SKIT – CONSIDERAZIONI (feat. Roberto Saviano) (prod. da Bassi Maestro)

9. CRONICO (prod. da Demacio “Demo” Castellon & Mike Turco)

10. STAVO PENSANDO A TE (prod. da Big Fish, co-prod. da Rhade)

11. LASCIA STARE (prod. da Shablo)

12. DIPINTO DI BLU (feat. Laioung) (prod. da Nebbia)

13. INVECE NO (prod. da Deleterio)

14. OGNI GIORNO (prod. da 2nd Roof)

15. LE VACANZE (prod. da Don Joe & Yung Snapp)

16. NESSUN AIUTO (prod. da Rey Reel)

17. RINGRAZIO (prod. da Bot)

È in rotazione radiofonica “Pamplona” feat. Thegiornalisti, secondo singolo di Fabri Fibra estratto dal nuovo disco “Fenomeno”. Il video del brano certificato oro da FIMI/GfK Italia.