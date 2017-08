Festival della Bellezza: 30 e 31 agosto doppio concerto di Ennio Morricone

Festival della Bellezza 2017: evento conclusivo il 30 e 31 agosto, doppio concerto di Ennio Morricone, ultime esibizioni all’Arena di Verona

Appuntamento di chiusura della IV edizione del Festival della Bellezza. I concerti di Ennio Morricone 30 e 31 agosto, ultimi suoi concerti all’Arena di Verona. L’evento vede come ospite d’onore la stella del fado portoghese Dulce Pontes.

La doppia serata è un evento speciale della tournée mondiale “The 60 Years of Music World Tour”. Il Maestro festeggia infatti il sessantesimo anniversario come compositore e direttore d’orchestra. Dirige l’orchestra Roma Sinfonietta accompagnata da un coro di 75 cantanti, per complessivi 200 elementi.

Morricone ha dichiarato in merito alla Turnèe:

“Per questa tournée ho pensato a un programma completamente nuovo che naturalmente comprende alcuni ‘grandi classici’ come le musiche degli amati western di Sergio Leone e Mission. Ma a parte questo nella sua totalità il concerto sarà un’esperienza molto differente rispetto ai concerti del passato. Prevedo di inserire nel programma le musiche composte per Quentin Tarantino e alcuni brani composti per i western di Sergio Leone che non ho mai diretto nelle tournée precedenti. Inoltre, avrò accanto a me sul palco la cantante portoghese Dulce Pontes, espressione di una vocalità appassionata e passionale”.

INFO: www.festivalbellezza.it