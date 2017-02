Festival di Sanremo 2017: Luca Napolitano Live al Palafiori

L’artista si esibirà sul palco dell’elegante area dedicata agli artisti, addetti ai lavori e giornalisti del Festival della canzone italiana

Luca Napolitano sarà live a Casa Sanremo Limoni Beauty Lounge, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana (ideata da Vincenzo Russolillo e Mauro Marino e firmata Gruppo Eventi), presso il Palafiori, martedì 7 febbraio alle ore 20:00.

Sul palco di un’area dedicata ad artisti e giornalisti dell’evento, il cantautore eseguirà un medley di due brani “Ci Whatsappiamo”, ultimo lavoro discografico, e “Forse forse”, il primo successo, ed una personale interpretazione del brano “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco, omaggio all’artista scomparso nel 1967 a Sanremo.

L’artista ha dichiarato: “Sono felice di essere tra i nomi degli artisti che terranno gli showcase sul palco di Casa Sanremo, che in questo 2017 compie dieci anni. Con piacere ed orgoglio torno nella città ligure che nel corso della kermesse canora rappresenta il centro del mondo e ringrazio il Gruppo Eventi per avermi concesso l’opportunità di calcare un palco autorevole e sul quale si esibiranno anche i cantanti in gara all’Ariston”.

“Quest’anno, oltre a proporre un medley caratterizzato dai miei brani – aggiunge Luca – desidero omaggiare l’indimenticabile Luigi Tenco, grande interprete ed autore. La sua musica è straordinaria, fonte di ispirazione per me e varie generazioni. Ogni appuntamento live genera emozioni ed io intendo viverle appieno ed è l’augurio che invio anche a Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, e in modo particolare alla co-conduttrice Maria De Filippi, donna e professionista ammirevole, artefice della realizzazione del mio sogno musicale”.

Luca Napolitano:

Cantautore e polistrumentista è divenuto noto nel 2008 grazie alla partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato quattro album, ha conquistato città oltreoceano, ha realizzato collaborazioni interessanti ed ora è impegnato nella lavorazione del nuovo album, in uscita nei prossimi mesi.