FIM 2017- Fiera Internazionale della Musica omaggia Elvis Presley

A 40 anni dalla sua scomparsa, la quinta edizione di FIM, festeggia il leggendario Re del Rock con eventi e incontri



ERBA (CO) – Il 26, 27 e 28 maggio 2017 FIM 2017 – Fiera Internazionale della Musica, LarioFiere, Viale Resegone, Erba (CO), a soli 40 km da Milano, annuncia un omaggio importante, che farà da filo conduttore dell’intera rassegna: quello a Elvis Presley, per celebrare il quarantennale della scomparsa del Re del Rock.

FIM – Fiera Internazionale della Musica 2017 (Quinta Edizione) è un villaggio musicale aperto a tutti. FIM 2017 sarà un importante momento di formazione, informazione, incontro, confronto, cultura e divertimento.

Al FIM 2017 sarà possibile trovare diverse aree: Showroom (esposizioni, incontri, esibizioni etc.) Prog Day (area dedicata al progressive-rock), Casa FIM (stage tv in diretta streaming con Jocelyn), FIM Social (presentazione musicisti), Radio FIM (web radio in diretta), FM OffStage (interviste musicisti), FIM On Air (web radio e web tv). Sulla APP di FIM Fiera: Programmi aggiornati, Artisti e Ospiti internazionali, Sconto di 2€ sul Biglietto, Alberghi convenzionati, Localizzazione e come raggiungere LarioFiere, Mappe, Espositori e tanto altro.

Elvis Presley:

Nato a Tupelo l’8 gennaio 1935, morto a Memphis il 16 agosto 1977, Elvis Presley è la più importante icona della storia del rock e una figura fondamentale per la cultura pop americana e internazionale. In ventiquattro anni di carriera, il Re del Rock ‘n’ Roll ha pubblicato ben sessantuno album (spaziando dal blues al country), vendendo oltre un miliardo di dischi in tutto il mondo.

Al di là degli aspetti più legati al costume e alla popolarità, Elvis era soprattutto un musicista con una inesauribile vena compositiva e uno straordinario senso del ritmo, che esprimeva con la sua chitarra, ma soprattutto con la sua voce. Il blues e il gospel erano le sue radici, a partire dalle quali il suo rock’n roll ha preso le ali per volare in ogni angolo del pianeta a partire da quella data cruciale, il 5 luglio 1954, quando entrò negli studi Sun Records di Memphis per registrare la celeberrima “That’s All Right”, “Mama”, con la quale secondo tanti storici parte la grande avventura del rock ‘n’ roll.

INFO: www.fimfiera.it/ e www.lariofiere.com/