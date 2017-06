Finale Champions League Juventus-Real Madrid: la radiocronaca su RTL 102.5

MILANO – RTL 102.5, la radio più ascoltata in Italia, ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere integralmente la radiocronaca della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Stasera 3 giugno, in collegamento dal Millenium Stadium di Cardiff, nel Galles, Paolo Pacchioni racconterà in diretta la sfida dell’anno per la Juventus che – dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia – sfiderà gli spagnoli del Real Madrid per conquistare la terza Champions League della sua storia e mettere a segno il triplete. In studio Fulvio Giuliani.

RTL 102.5 è sempre in prima linea negli impegni sportivi e questa sarà la sesta finale di Champions trasmessa integralmente. Sempre sul fronte del calcio, RTL 102.5 è stata la prima radio privata in Italia ad acquistare i diritti per i Mondiali – nel 2010 e nel 2014 – e per gli Europei, in tutte le edizioni dal 2004 al 2016. RTL 102.5 è inoltre partner della Federazione Italiana di Rugby e degli Internazionali BNL d’Italia di tennis e si è sempre occupata dei principali sport, incluso il ciclismo la Formula 1 e la MOTO GP che in questa stagione sta seguendo con il commento del campione Max Biaggi.