Flowers Festival: i Dubioza Kolektiv aprono il concerto dei Gogol Bordello

La Band si esibirà il 13 luglio nel Cortile della Lavanderia a vapore nel Parco della Certosa di Collegno (TO)

Saranno i Dubioza Kolectiv ad aprire il concerto dei Gogol Bordello giovedì 13 luglio presso il Cortile della Lavanderia a vapore nel Parco della Certosa di Collegno (TO) (ingresso 20 euro più prevendite – www.ticketone.it; www.flowersfestival.it; www.mailticket.it) sul palco del Flowers Festival, il festival estivo, organizzato e promosso dal club torinese Hiroshima Mon Amour, che dopo le prime due edizioni si è posizionato come uno dei festival più importanti non solo in Piemonte ma in tutta Italia.

Dubioza Kolektiv

I bosniaci Dubioza Kolektiv non sono la solita band da balkan music; piuttosto li si può paragonare a un’esplosiva miscela di balkan e attitudine punk con influenze indo-pakistane e accenni all’elettronica. In ogni caso il risultato finale è assolutamente vincente e i numeri parlano chiaro: il singolo “Free Mp3 (The Pirate Bay Song)”, tratto dall’ultimo album “Happy machine”, ha raggiunto, in poche settimane, più di 3 milioni e mezzo di visualizzazioni su Youtube diventando una vera e propria hit.

Flowers Festival

È un festival musicale, giunto alla terza edizione, che si tiene a Collegno (To) nel Parco della Certosa, parco urbano di 400.000 mq, in un’area attrezzata per 5000 spettatori. L’area spettacolo, allestita nello spazio insonorizzato noto come Cortile della Lavanderia, è racchiusa da due delle grandi esperienze di riprogettazione urbana messe in atto dalla Città di Collegno: la Lavanderia a Vapore, eccellenza della danza contemporanea internazionale e il Padiglione 14, centro culturale giovanile.

In quello che fu il Cortile della Lavanderia del Manicomio di Collegno, si svolge Flowers Festival, che prosegue la tradizione dei grandi spettacoli di teatro e musica che, a partire dal momento dell’abbattimento delle mura manicomiali fino ai primi duemila, hanno contribuito al rinnovamento di questi luoghi meravigliosi, sull’impulso della amministrazione pubblica.

L’evento è realizzato dalla Cooperativa Biancaneve con il sostegno di Città di Collegno, Regione Piemonte, Città Metropolitana Torino, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Camera di Commercio di Torino, Fondazione Piemonte dal Vivo e con il patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Città di Torino.

INFO: www.flowersfestival.it