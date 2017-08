Forte in Fashion dal 21 al 27 agosto moda all’Argentario

È in programma la seconda edizione di Forte in Fashion. Dal 21 al 27 agosto a Porto Ercole, Monte Argentario (GR). La kermesse è organizzata da StyleBook

È in programma la seconda edizione di Forte in Fashion. La manifestazione dedicata ai giovani talenti del fashion design e della fotografia di moda. L’evento si svolgerà dal 21 al 27 agosto a Porto Ercole, Monte Argentario (GR). La kermesse è organizzata da StyleBook, il social network della moda. Il contributo della Pro Loco di Porto Ercole e il patrocinio del Comune di Monte Argentario.

Lunedì 21 agosto:

Si parte con il vernissage della mostra fotografica del Fashion Department dell’ISFCI. Fotografie realizzate da autori dell’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma.

Venti gli autori che esporranno. Marco Ardemagni, Mattia Astolfi, Federica Barboni, Francesco Belcecchi. Giulio Cafasso, Luca Cascianelli, Claudio Cerasoli, Giovanni Cosmo. Tommaso De Dona, Nicole Furlan, Simone Golfieri, Alice Marzi, Francesca Masariè. Federico Oddone, Melissa Pallini, Edoardo Russi, Federico Sguera. Federico Taddonio, Serena Vittorini e Martina Zanin. La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 27 agosto. Dalle 17:00 alle 21:00.

Sabato 26 agosto:

Grande attesa per l’evento clou, la sfilata di moda in programma. Cinque gli stilisti scelti dalla direttrice di StyleBook Federica Bernardini. In passerella sfileranno le creazioni di Vanessa Foglia (Abitart), Hilda Falati. Pinda Kida (Nibi), Barbara Iacobucci e Raffaella La Rocca.

La manifestazione Forte in Fashion si svolgerà anche quest’anno nell’incantevole cornice di Forte Stella. Fortificazione spagnola del Cinquecento nei pressi di Porto Ercole. Nelle sale al piano terra sarà allestita la mostra fotografica. La terrazza del forte con la veduta panoramica sulla costa dell’Argentario, ospiterà la sfilata.

INFO: www.stylebook.it