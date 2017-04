Francesco Bancheri alla Triphè di Roma presenta la personale “Ri/Circo/Li”

A cura di Maria Laura Perilli, l’evento verrà inaugurato giovedì 11 maggio

ROMA – La Galleria Triphè, via delle Fosse di Castello 2 a Roma, presenta la personale dell’artista Francesco Bancheri dal titolo “Ri/Circo/Li”. L’inaugurazione dell’evento è prevista per giovedì 11 maggio 2017, ore 19.30. Ed è visitabile fino al 14 luglio.

“Ri/Circo/Li”:

La mostra propone due gruppi di opere idealmente connesse e riconducibili al tema del circo. Al primo gruppo appartengono animali protagonisti dell’arte circense. A secondo gruppo il Colosseo emblema del “panem et circenses”. Il tutto è reso con una forza coloristica che richiama accenti espressionisti filtrati da un linguaggio che ricorda la Pop Art.

In Bancheri questo riferimento rimanda all’idea di un arte che vuole ritornare al territorio. L’utilizzo della carta non è solo quello di un ready made da sfruttare come simbolo di un’immagine consumistica. I suoi animali e le sue figure sono concrete e non illusionistiche. Non vogliono distogliere l’osservatore dalla realtà, ma suggerire un diverso punto di osservazione nel guardare ciò che ci circonda.

Alcune opere di questa serie, delineano nuove figure mentre nel contempo altre compongono immagini astratte. La sintesi nel frammento di carta, raccoglie in sé, un mondo pieno di spunti e di elementi , sono tutti componenti di una storia che viene scomposta per poi essere ricomposta con un altro significato. La componente dell’imprevedibilità che nasce dal congiungersi dei frammenti cartacei, in Bancheri, inaspettatamente crea nuove forme di vita che si pongono dinnanzi all’osservatore in tutta la loro imponenza.

Gli orari della mostra:

Dal martedì al venerdì: 10.00-13.00/ 16.00-19.00. Il sabato: 16,00-19,00.