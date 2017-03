Francesco Gabbani dal 19 giugno in tour

MILANO – “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani, oltre a essere il singolo più venduto in Italia dalla sua pubblicazione, è per la seconda settimana consecutiva al primo posto della classifica airplay radio e video settimanale.

Il video, con oltre 45 milioni di visualizzazioni, più di 400mila likes e 30mila commenti, è il music video “sanremese” di maggiore successo di sempre su YouTube e, per la seconda settimana consecutiva, si colloca nella classifica dei 100 video musicali più visti al mondo su YouTube.

In attesa dell’uscita del nuovo disco, previsto tra fine aprile e inizio maggio, per BMG Rights Management (Italy), aprono domani le prevendite delle prime date del nuovo attesissimo tour che partirà il 19 giugno da Verona. Il tour è organizzato da International Music and Arts, di seguito le prime date confermate:

19 giugno VERONA Teatro Romano (Rumors Festival)

20 giugno TORINO Gru Village

25 giugno SOGLIANO AL RUBICONE piazza Matteotti

27 giugno CARPI piazza Martiri (Carpi Summer Fest)

28 giugno BRESCIA piazza della Loggia

29 giugno MILANO Carroponte

7 luglio LIGNANO SABBIADORO, Arena Alpe Adria

15 luglio ROMA Parco della Musica, Cavea (Luglio Suona Bene)

2 agosto PESCARA Teatro Monumento D’Annunzio

11 agosto FORTE DEI MARMI Villa Bertelli

9 settembre NAPOLI Arenile di Bagnoli