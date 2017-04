“Freud”, nel nuovo singolo di Nek c’è anche J–Ax

MILANO – È in radio da ieri “Freud”, il nuovo singolo di Filippo Nek Neviani che vede la collaborazione con J–Ax. Il nuovo singolo arriva dopo i successi di “Differente”, “Uno di questi giorni” e “Unici”, il brano che dà titolo al suo ultimo album uscito lo scorso autunno e certificato ORO per le vendite.

Ritmo e ironia sono le caratteristiche di questo singolo in cui l’intervento di J- Ax si dimostra dirompente e divertente. “Fondamentalmente in questo brano Ax e io – racconta Nek – scherziamo sulle domande che Freud ha posto sul tavolo e che sono ancora lì senza risposta”.

Nel frattempo cresce l’attesa per “Unici in Tour”, la tournée di Nek che partirà il 29 aprile da Bologna e farà tappa nei teatri italiani per tutto il mese di maggio. Il 21 maggio, per la prima volta nella sua carriera Nek calcherà il palco dell’Arena di Verona per quello che sarà un vero e proprio concerto evento, “Nek in Arena”, per poi riprendere quest’estate il tour con tappe in prestigiose e suggestive location di tutta Italia.

Sul palco di “Unici in Tour” e del live evento “Nek in Arena”, con la sua straordinaria energia, l’Artista regalerà al pubblico le note degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni di carriera, fino alle hit degli anni più recenti e ai brani del suo nuovo album “Unici”, per una scaletta che si preannuncia imperdibile.

Nek sarà accompagnato dalla sua band: Emiliano Fantuzzi (chitarra, tastiere e programmazioni), Luciano Galloni (batteria), Chicco Gussoni (chitarra) e Lorenzo Poli (basso).

A 20 anni dal successo di “Laura non c’è” (1997), che lo ha fatto debuttare nel mercato latino, consacrandolo come un artista di fama internazionale con dieci milioni di dischi venduti nel mondo, Nek ha appena pubblicato in Spagna, Usa e America Latina il singolo “Unicos” (versione in spagnolo di “Unici”) che anticipa la pubblicazione dell’album nei Paesi Latini, prevista per giugno 2017.

Dal 1997 Nek ha sempre pubblicato con successo tutti i suoi singoli e i suoi dischi anche in spagnolo, e sabato 25 marzo a Madrid è stato tra i protagonisti del grande evento “La noche de Cadena 100” al Palazzetto dello sport WiZink Center, dove si è esibito live.