Fumetti: dopo il successo di ‘Anubi’ arriva ‘Malloy – Gabelliere spaziale’ di Taddei e Angelini

MODENA – Arriva in libreria Malloy – Gabelliere spaziale. Pubblicata da Panini Comics, la nuova graphic novel di Taddei e Angelini, che tornano dopo il successo di critica di Anubi, è una saga di fantascienza sfrenata e visionaria in cui il futuro interplanetario appare paurosamente vicino.

Marco Taddei e Simone Angelini raccontano la storia di Malloy, l’esattore fiscale più efficiente al servizio del Paravatz, l’onnipotente Imperatore Galattico.

Malloy è in gamba, è sempre alla moda, ogni anno viene premiato come “Gabelliere dell’anno” ed è capace di riscuotere imposte sui pianeti più strani e tra le creature più assurde grazie anche al suo disintegratore antimaterico. La situazione si complica quando gli viene affidato un compito ai limiti dell’impossibile: riscuotere l’astronomico debito accumulato dalla Terra! Malloy dovrà vedersela con gli abitanti (e i governanti) del nostro pianeta, ma anche con Monroe, spietata collega con la quale ha parecchi conti in sospeso…

Malloy – Gabelliere spaziale ci teletrasporta in un’avventura di fantascienza grottesca, un universo sconfinato e folle che, tra navicelle spaziali che strizzano l’occhio all’architettura sovietica e dialoghi surreali, racconta con feroce ironia la realtà di tutti i giorni.

Simone Angelini (Pescara, 1980) Fumettista. Marco Taddei (Vasto, 1979) Scrittore. Insieme hanno realizzato gli ormai introvabili volumi di storie a fumetti Storie brevi e senza pietà (2012, Bel-ami edizioni) e Altre storie brevi e senza pietà (2013, Bel-ami edizioni), quest’ultimo tradotto per il mercato americano col titolo Short and merciless stories (2014, Tinto press). Nel 2015 con Anubi (Grrrz Comic Art Books) sorprendono critica e pubblico, vincendo il premio Miglior Fumetto Italiano 2015 assegnato dai lettori di LaRepubblicaXL al Napoli Comicon e il premio Carlo Boscarato come Miglior Fumetto Italiano 2016 al Treviso ComicBook Festival. Creano il Gabelliere Spaziale Malloy per un racconto breve apparso nell’antologia a fumetti B-comics – fucilate a strisce (2014, Ifix), ristampato successivamente da Panini Comics nel 2016.