Galatina, due denunce e un arresto per possesso di droga

GALATINA – Nella serata di ieri, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e del Commissariato di Galatina ha identificato e sottoposto a controllo un noto pregiudicato 29enne di Galatina. La perquisizione personale del giovane ha consentito di rinvenire, occultata nella fodera interna del giubbotto, un calzino di colore blu contenente 10 dosi di cocaina ed una bustina di plastica contenente altre 17 dosi della stessa sostanza stupefacente, per un totale di 27 dosi, del peso complessivo di circa 15 grammi.

Inoltre, nella tasca dello stesso indumento, il 29enne conservava diverse banconote di piccolo taglio, per la somma complessiva di circa 300 euro. Il materiale ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e ristretto presso la casa circondariale di Lecce.

Inoltre, a Noha di Galatina, gli agenti hanno notato una macchina il cui conducente, alla vista dell’auto della Polizia, ha aumentato la velocità per dileguarsi. Gli agenti hanno inseguito e raggiunto la vettura, e hanno sottoposto il conducente, un ventenne di Galatina, a perquisizione personale, durante la quale hanno rinvenuto, nascosto negli indumenti intimi, un posacenere con all’interno 2 dosi di cocaina e 2 dosi di marijuana. Inoltre, all’interno del portafogli del giovane veniva trovata la somma di 290 euro. La perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del ragazzo, durante la quale sono stati rinvenuti 2 proiettili scamiciati.

Il tutto è stato sequestrato e il ragazzo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di munizioni. Lo stesso è stato anche segnalato al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente.

Infine, un altro galatinese 22enne è stato segnalato al Prefetto ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente in quanto, durante i controlli, è stato trovato in possesso di 0,38 grammi di marijuana.