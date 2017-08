Gallipoli, arrestato un gambiano per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale  

GALLIPOLI (LE) – Continuano serrati i controlli di polizia disposti dal Questore di lecce nella città di Gallipoli nell’ambito dell’operazione “Legalità Diffusa ad oltranza”, messa in atto al fine di rendere più incisive ed efficaci le attività di controllo del territorio con una straordinaria sinergia tra gli agenti del Commissariato di Gallipoli e i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce.

Stavolta gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio presso il boschetto presente vicino al Parco Gondar, hanno arrestato un 28enne gambiano per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Insospettiti dall’atteggiamento del giovane, lo hanno fermato e perquisito nonostante quest’ultimo avesse tentato la fuga e cercato di gettare nel boschetto un gran quantitativo di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per lo spaccio.

Dalla perquisizione è emerso che il gambiano aveva nella propria disponibilità in totale 24 dosi, di cui 6 dosi di cocaina per un totale di circa 4 grammi, 5 dosi di hashish per un totale di circa 12 grammi e 13 dosi di marijuana di circa 21 grammi. Il 28enne è così finito in manette.