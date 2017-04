Generalfinance a fianco dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Biella 2017

MILANO – “Gli Special Olympics lanciano un messaggio chiaro: nulla è impossibile, se ci credi davvero. Con le sue numerose iniziative ci insegna che lo sport può essere un vero e proprio collante della società e lo dimostra con 4,7 milioni di iscritti in tutto il mondo. Lo sport è fonte di gioia, soddisfazioni e fiducia in sé stessi al di là delle difficoltà intellettive”. Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance, commenta così la partecipazione di Generalfinance come sponsor agli Special Olympics Biella.

“Generalfinance da sempre ha a cuore e sostiene iniziative benefiche – continua Gianolli – Gli ultimi anni di dura crisi finanziaria non ci devono far dimenticare che donare e dimostrare solidarietà può fare la differenza per molte persone ogni singolo giorno. Diverse sono le collaborazioni di Generalfinance in questo ambito: gli Special Olympics, il progetto “Sport for All” della Fondazione Milan Onlus, la cui ultima iniziativa è rappresentata dalla Relay Marathon che avrà luogo in data 2 aprile a Milano, l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, la Fondazione Ambrosoli Memorial Hospital”.

Generalfinance fondata nel 1982 da Armando Gianolli opera nel settore finanziario, nelle sedi di Biella e Milano. Da sempre è specializzata nel finanziamento ‘su misura’ alle imprese, cui si affianca l’accorta gestione del processo di analisi e monitoraggio dei crediti commerciali, grazie all’esclusivo sistema di scoring e rating proprietario. Una combinazione che permette ai clienti non solo di ottenere lo smobilizzo del circolante, ma anche di trarre vantaggio da un comprovato miglioramento dei tempi d’incasso, oltre che dalla sensibile riduzione delle insolvenze.

Generalfinance offre servizi flessibili volti alla riduzione delle problematiche creditizie proprie dell’impresa, che possono essere estesi anche a clienti e fornitori. Generalfinance è a oggi l’unico player specializzato nel settore del finanziamento alle imprese in crisi, dotato di una profonda conoscenza di tutte le dinamiche del restructuring.

Generalfinance da anni offre alla propria clientela interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze aziendali. Sfruttando processi tecnici e organizzativi innovativi in grado di assicurare ai propri clienti vantaggi economici e soluzioni efficaci. Per maggiori informazioni visita il sito Internet www.generalfinance.it.