Gianna Nannini, successo per l’Hitstory European Tour

MILANO – Hitstory European Tour, il tour europeo di Gianna Nannini, partito il 25 marzo da Losanna con un incredibile successo di pubblico, continua inarrestabile il suo trionfo. Lo conferma la settima data di questo incredibile viaggio, già sold out da diverso tempo, alla Müncher Philarmonie di Monaco di Baviera.

La rocker italiana più celebrata all’estero è stata accolta sul palco da una folla trepidante che, a dispetto della sacralità del posto, non è riuscita a contenere l’entusiasmo e sin dalla prima nota si è alzata in piedi per accompagnare tutte le 25 canzoni in scaletta che hanno ripercorso l’intera carriera musicale dell’artista.

Alla fine dello spettacolo, durato oltre due ore, il pubblico, desideroso di continuare ad ascoltare la propria beniamina, incitava la cantante ad esibirsi con una ulteriore canzone, così che Gianna ha accontentato i propri fan concludendo il concerto con il brano “Un giorno disumano”.

Gianna Nannini, interpellata dalla stampa tedesca, ha detto che non si aspettava tanta dimostrazione di affetto, perché mancava dalla Germania da circa dieci anni. L’Hitstory European Tour sta registrando ovunque il sold out.

Gianna Nannini sarà anche protagonista di uno speciale che documenterà il tour europeo. Sul palco con Gianna, un gruppo di musicisti d’eccezione: Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Thomas Lang alla batteria, Alex Klier al basso, Will Medini alla tastiera e alle sequenze, con Isabella Casucci e Annastella Camporeale ai cori.

Si aggiunge a questa straordinaria band anche il prestigioso sestetto d’archi Red Rock Strings, grazie al quale Gianna coniuga il rock con la musica classica creando un sound personalizzato, una sorta di rock mediterraneo che fa risaltare la sua voce. Il sestetto d’archi è composto da: Lorenzo Borneo, Roberta Malavolti, Liuba Moraru, Chiara Santarelli al violino, Linda Rusca alla viola e Marco Baldin al violoncello.

Il tour è organizzato e prodotto da David Zard e Vivo Concerti. Intanto Gianna Nannini sta lavorando al prossimo disco, la cui uscita è prevista per fine ottobre. Il nuovo atteso progetto avrà al suo interno una quindicina di inediti che regaleranno ai fan tutte le emozioni che Gianna ha vissuto in questi ultimi cinque anni.