“Il Gioco delle Rose” in scena al Teatro Augusteo di Napoli

L’11 maggio va in scena lo spettacolo della compagnia Costellazione ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare

Prosegue la VIII Edizione della Rassegna di Teatro Amatoriale del Teatro Augusteo di Napoli. La compagnia Costellazione porterà in scena uno spettacolo liberamente ispirato all’opera Romeo e Giulietta di William Shakespeare. “Il Gioco delle Rose” di Roberta Costantini e Marco Marino, giovedì 11 maggio alle ore 21:00. L’ingresso è gratuito per gli abbonati, fino a esaurimento posti.

Sinossi de “Il Gioco delle Rose”

La vita e le sue vicende sono messe in scena come fossero un’immensa partita a scacchi, con le sue regole ferree e i suoi colpi di genio. Le figure degli scacchi diventano individui, immedesimandosi nella più grande tragedia d’amore del mondo: la vita e la morte di Giulietta e Romeo. Lo scontro tra Montecchi e Capuleti è cruento. La scacchiera si trasforma in torri e scale in un frastuono di corpi che si scontrano.

Nella voragine fatta di caselle bianche e nere, l’Amore, scardinando il sistema, prova comunque a farsi strada in ogni sua possibile espressione. Ma se gli individui sono i pezzi, chi sono i giocatori di questo “gioco delle rose”, le cui regole vengono messe a dura prova da sentimenti e passioni contrapposte?

La compagnia teatrale Costellazione

Fondata nel 2005 dagli attori/registi Roberta Costantini e Marco Marino. Si muove lungo le direttrici del teatro contemporaneo, con particolare attenzione al Teatro Fisico, formando attori attraverso laboratori annuali e stage di approfondimento tenuti da professionisti di varie discipline. I registi affidano soprattutto al movimento e al forte rigore compositivo l’efficacia della comunicazione teatrale, mettendo in scena rappresentazioni visive costruite sul gesto, sul ritmo e sulla precisione del corale.

Per l’originale linguaggio espressivo della compagnia, in 12 anni di attività ha avuto l’onore di ricevere ben 86 Premi nazionali. Rappresentare, con grandissimo successo, l’Italia in ben 11 Festival Internazionali che si sono svolti in 10 Paesi del mondo.

Interpreti dello spettacolo:

I BIANCHI

Alessandro Acquista, Amelia Cimmino, Domenico Russo, Elisabetta Lisi, Giuliana Iannotta, Ivo Errico, Luca Nocella, Simone Nardoni, Salvatore Forcina, Totò Valeriano.

I NERI

Angelo De Clemente, Barbara Pagliari, Claudia Casale, Elisabetta Celozzi, Fabrizio Pace, Francesca Ferrara, Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Sofia Russo, Walter Pelagalli.

Cast tecnico:

Drammaturgia e regia di Roberta Costantini e Marco Marino; costumi di Patrizia Lombardi; acconciature Di Nucci Parrucchieri; foto della locandina di Enrico Duratorre.