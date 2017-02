Gioele Dix inaugura il ciclo “Trent’anni dopo. Primo levi e le sue storie”

Un omaggio promosso da Intesa Sanpaolo nel trentennale della morte di Primo Levi

Mercoledì 1 marzo, alle ore 21, nell’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, avrà inizio il ciclo di letture “Trent’anni dopo. Primo Levi e le sue storie”, a cura di Giulia Cogoli.

Protagonista della serata il grande attore Gioele Dix, che leggerà alcune pagine da “I sommersi e i salvati”, “Così fu Auschwitz”, “Se questo è un uomo” (Shemà, Ottobre 1944, I fatti dell’estate), “La Tregua” (Il disgelo).

Il reading sarà preceduto da un’introduzione di Marco Belpoliti, e di Domenico Scarpa. L’ingresso è gratuito su prenotazione.

Sono trascorsi trent’anni da quando Primo Levi è mancato a Torino, la città dov’era nato. Trent’anni durante i quali si è affermato come il testimone di Auschwitz per eccellenza.

Trent’anni durante i quali è stato riconosciuto come un narratore, un uomo di scienza, un pensatore di rango internazionale. Le sue opere complete sono oggi disponibili non solo in italiano ma, caso unico tra gli autori italiani di tutti i tempi, anche in inglese, mentre a decine si contano le lingue nelle quali i suoi libri sono stati tradotti.

Gioele Dix:

Attore, autore e regista, milanese. La sua formazione e la sua carriera sono di origine teatrale, inizia con grandi maestri come Antonio Salines e Franco Parenti. Intraprende poi la carriera di solista comico: diventando protagonista in televisione con Mai dire gol e Zelig. La sua grande creatività e la sua capacità interpretativa unica si esprimono al loro massimo in teatro.

Di grande interesse alcune sue interpretazioni fra classico e comico: Edipo.com, La Bibbia ha (quasi) sempre ragione; di assoluto rilievo gli spettacoli, in tournée per anni, come: Dixplay e Nascosto dove c’è più luce; attualmente è in tournée con Vorrei essere figlio di un uomo felice e Il malato immaginario. Fra le sue regie: Oblivion show, Sogno di una notte di mezza estate, Matti da slegare, Fuga da Via Pigafetta. Tra i suoi libri: Cinque Dix (Baldini e Castoldi, 1995); Manuale dell’automobilista incazzato (2007), Quando tutto questo sarà finito (2014), per Mondadori.

Marco Belpoliti:

Saggista e scrittore, ha curato l’edizione delle Opere di Primo Levi presso Einaudi (1997) e la nuova edizione Opere complete (Einaudi, 2016), Domenico Scarpa, consulente del Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, per il quale cura la collana “Lezioni Primo Levi”, pubblicata da Einaudi, e curatore di diverse pubblicazioni dello scrittore torinese.

I prossimi appuntamenti con “Trent’anni dopo. Primo Levi e le sue storie”:

giovedì 9 marzo ore 21 – Sonia Bergamasco legge Primo Levi: invenzioni. Introduce Marco Belpoliti.

giovedì 16 marzo ore 21 – Fabrizio Gifuni legge Primo Levi: mestieri. Introduce Domenico Scarpa.

INFO: www.grattacielointesasanpaolo.com – sezione Eventi e News