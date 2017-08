Giornata Mondiale della Poesia il 30 settembre 2017 a Roma

L’evento che coinvolge tutte le Nazioni per celebrare la Poesia unico mezzo che unisce

È in programma la Giornata Mondiale della Poesia a Roma‬, il 30 settembre 2017. 100 thousand Poets For Change Rome 2017. Sede dell’evento sarà il Caffè Equo Solidale Gelateria Splash, sito in via Eurialo 102 Roma, dalle 17.00 alle 20.00.

Come partecipare:

È possibile partecipare inviando la poesia, la propria biografia di massimo tre righe. L’autorizzazione ai dati personali, all’eventuale pubblicazione del testo inviato e la dichiarazione di paternità dello stesso.

Il termine massimo d’invio è il 15 agosto entro le ore 00.00, pena l’esclusione. Inviare il materiale ad : agnese.emme@hotmail.it. Oggetto della e-mail: “MONDIALE POESIA”. Chiedere conferma di ricezione. Non saranno accettate poesie e componimenti che non rispettino le norme vigenti inerenti alla liceità e al buon costume.

Sezione: Poesia in lingua italiana

Sarà possibile declamare il componimento in diretta mondiale streaming insieme a tanti attori, poeti e musicisti. Il video resterà poi on line nel canale youtube di Agnese Monaco (OnlyAgnese) e sarà condiviso da varie piattaforme. La diretta italiana sarà in onda anche su UserTv.

Tra i finalisti verrà stilata una classifica con premi in palio, NON in denaro, donati dalla ASD Natural per i primi cinque classificati. Premi speciali (offerti dagli altri sponsor) ed ovviamente gli attestati di partecipazione per i finalisti. Non è richiesta alcuna quota. I vincitori, dovranno ritirare i premi personalmente o con delega. In caso di mancanza di ambo le opzioni ci sarà l’esclusione dal premio, che passerà d’ufficio al successivo in classifica. La serata sarà in diretta streaming con il sito americano di 100 Thousand Poets for change, ottima vetrina per far conoscere le proprie opere in ambito internazionale.

Amici di Fido Roma:

Durante la serata ci saranno numerose sorprese anche con Amici di Fido Roma. In più potrete osservare i cartelloni con le foto dei cani in adozione da varie onlus: Associazione Mabello, Amici di Fido Roma, Animaliberi Onlus, ecc.