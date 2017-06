Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma mercoledì 21 giugno

ROMA – Il 21 giugno si celebra la 12° edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri.

Il 19 giugno, in occasione della Giornata, una delegazione delle sezioni provinciali AIL guidata dal professor Franco Mandelli, presidente nazionale AIL, sarà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La Giornata sarà un’occasione speciale per illustrare i progressi della Ricerca Scientifica e per essere ancora una volta vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, attraverso incontri e manifestazioni di sensibilizzazione.

Di seguito alcune delle iniziative che l’AIL metterà in campo in occasione di questo importante appuntamento:

Linea diretta con gli Ematologi

Mercoledì 21 giugno, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il Numero Verde Ail – Problemi Ematologici 800-226524 . Al numero risponderanno otto illustri Ematologi, e un pool di altri specialisti, per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti sul territorio nazionale.

8.00/9.30 Prof. Paolo Corradini 9.30/11.00 Prof. Sante Tura 11.00/12.30 Prof. Franco Mandelli 12.30/14.00 Prof. Pietro Leoni 14.00/15.30 Prof. Giuseppe Basso 15.30/17.00 Prof. Alessandro Rambaldi 17.00/18.30 Prof.ssa Giorgina Specchia 18.30/20.00 Prof. Fabrizio Pane



“… Sognando Itaca”

Appuntamento centrale della Giornata sarà “… Sognando Itaca”, un lungo viaggio in barca a vela nel Mar Tirreno, in programma dal 5 al 21 giugno. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la vela come metodo terapeutico volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa è la velista Alessandra Sensini, campionessa olimpionica di windsurf e vice presidente del CONI.

Durante la traversata si svolgeranno 7 “Itaca Day”, giornate in cui i pazienti in cura nei Centri Ematologici delle città toccate dal tour avranno la possibilità di vivere in mare un’esperienza intensa e indimenticabile. Sull’imbarcazione saranno presenti skipper professionisti, medici, infermieri e psicologi. Ecco le tappe:

Cruciani C

Anche quest’anno, in occasione di “…Sognando Itaca”, Cruciani C, azienda leader nel fashion system mondiale, ha realizzato un elegante braccialetto in pizzo macramè, il Filo blu multicolor, con sfumature di blu che evocano la variopinta bellezza del mare. I braccialetti sono disponibili sul sito ail.it e presso le Sezioni Provinciali dell’Associazione.

Take … Action!

Il 22 giugno al MAST di Bologna, è in programma la premiazione della settima edizione di “Take… Action!”, concorso per video maker non professionisti fino ai 35 anni. L’obiettivo dell’iniziativa è: favorire l’inserimento di giovani artisti e creativi nei settori della comunicazione e dell’audiovisivo e ottenere strumenti che possano aiutare AIL a promuovere il proprio impegno nella lotta contro i tumori del sangue.

Iniziative locali

Molte le iniziative previste su tutto il territorio nazionale che si realizzeranno grazie all’opera dei volontari e all’attività delle 81 sezioni provinciali AIL.