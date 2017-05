Giulio Wilson: è in radio e digitale il nuovo brano “L’Oro un Giorno”

L’artista Live da maggio al Bq De Nòtt di Milano, a giugno a Scarperia nel Mugello, opening Act del nuovo Tour di Bobby Solo

Dal 12 maggio, è in rotazione radiofonica, in digital download e sulle piattaforme streaming “L’Oro un Giorno”. Il nuovo brano di Giulio Wilson, estratto dall’album “Soli nel Midwest” (Immaginazione / Believe Digital).

Il brano è accompagnato da un video, diretto da Alessandro Tresa e scritto da Roberta Colombo, che vede la partecipazione straordinaria di Enzo Iacchetti.

Le riprese e la fotografia sono state curate da Marco Ristori e Luca Boni per Extreme Video. Al videoclip hanno partecipato Morgana Capasso, Andrea Raffo, Massimo Rolandi, Cristian Carnaghi, Margherita Fontana, Valentina Alba, Ilaria Improta, Tina Matasari. Il make up è stato curato da Laura Bonariva.

Da maggio Giulio Wilson sarà impegnato in due appuntamenti live: il 19 maggio al Bq De Not di Milano e l’11 giugno a Scarperia nel Mugello.

La tracklist di “Soli nel Midweat”: