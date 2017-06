Gli Yes di nuovo insieme: Live in Italia a luglio con 3 date imperdibili

Dopo l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame – Anderson, Rabin e Wakeman nuovamente insieme

Gli Yes, Jon Anderson, Trevor Rabin e Rick Wakeman, tornano insieme per dare vita al progetto “YES featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman”.

Dopo aver registrato numerosi sold out in tutto il mondo, questa storica reunion sbarcherà per la prima volta in Italia a luglio per tre imperdibili date.

“YES FEATURING JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN”

17 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma;

19 luglio – all’Arena Campagnola di SCHIO, Vicenza;

22 luglio – “Rocce Rosse Blues” alle Rocce Rosse di ARBATAX, Nuoro.

Biglietti disponibili su Ticketone, Vivaticket e altri circuiti di vendita

“È molto semplice – spiega Jon Anderson – i fan ci vogliono di nuovo insieme, noi lo vogliamo ed è nostro diritto utilizzare il nome. YES la musica è nel nostro DNA!”.

Il tour è solo il primo passo di un progetto più ampio, che comprende anche la pubblicazione di un DVD (con le immagini del loro ultimo live nel Regno Unito lo scorso 25 marzo) e di un nuovo disco, in uscita nel 2018.

Yes:

Fondati nel 1968 proprio da Jon Anderson, gli Yes diventano nel tempo la band di riferimento per tutta la scena progressive inglese e non solo. Acclamati da critica e pubblico, la band ha registrato alcune pietre miliari della storia musicale. “The Yes Album”. “Fragile”. “Close to the Edge”. “Relayer”. “Going for the One” e l’estroso e controverso “Tales from Topographic Oceans”.

Recentemente è uscito “Piano Portraits”, l’ultimo progetto discografico di Rick Wakeman. 15 tracce che spaziano da “Life on Mars” di David Bowie – canzone per cui Wakeman registrò le parti originali di pianoforte – e “Space Oddity”, a cui ha contribuito con il mellotron, passando attraverso Beatles, Yes e Led Zeppelin, ma anche classici come il “Chiaro di luna” di Debussy o “Lago dei cigni” di Tchaikovsky.