‘Goal NoGoal’, la prima app che elabora pronostici calcistici

MILANO – Goal NoGoal è la prima app che elabora pronostici calcistici, sfruttando le distribuzioni di probabilità. L’ha ideata Stefano Calì. È la prima app di elaborazione pronostici calcistici. Sfruttando le distribuzioni di probabilità, garantisce un margine di errore minimo basandosi sulla forma e le prestazioni della squadra in casa e ospite. Goal NoGoal non garantisce il 100% di vincita; ma riesce a proporre quote che, secondo un attenta elaborazione, hanno un margine di riuscita molto alto.

Le caratteristiche principali includono:

– Elaborazione Pronostici

– Calendario

– Informazioni Squadra

– Informazioni Giocatori

– Informazioni Allenatore

– Informazioni Arbitro

– Informazioni Match (in corso o già disputato)