Gran Finale del “Premio Nazionale delle Arti”, premio alle sezioni Jazz e Pop-Rock

Entrambe le sezioni sono dedicate per la prima volta a Pino Daniele. Special guest Tullio De Piscopo, Dave Douglas e Teresa De Sio

Pochi giorni alla finale del “Premio Nazionale delle Arti”, che quest’anno dedica al musicista Pino Daniele le sezioni JAZZ e POP ROCK. Pino Daniele Trust Onlus assegnerà premi e borse di studio ai vincitori delle due sezioni.

La sezione Jazz:

L’appuntamento è presso la prestigiosa Sala Verdi della sede del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano (via Conservatorio 12 – Ingresso gratuito). Il 16 giugno per la semifinale e il 17 giugno per il concerto e gran finale con la “Verdi Jazz Orchestra” diretta dal M° Pino Jodice. In qualità di membri della commissione Jazz, durante la serata si esibiranno Tullio De Piscopo e Dave Douglas come special guest. Presenterà l’evento Nick The Nightfly, storica voce di Radio Monte Carlo.

La sezione Pop-Rock:

Il 24 giugno nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Benevento (via Port’Arsa, 1 – ingresso gratuito) si terrà invece il concerto e gran finale per la sezione POP ROCK. Con l’orchestra Ritmo Sinfonica del Conservatorio Nicola Sala, diretta dal M° Gianluca Podio. In qualità di membro della commissione Pop Rock, durante la serata si esibirà Teresa De Sio. Condurrà l’evento Ida Di Martino di Radio Kiss Kiss Italia. Partner della finale Pop Rock promossa dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento.

Il sostegno e l’impegno dedicati a questa iniziativa sono un’ulteriore conferma dell’attenzione del Pino Daniele Trust Onlus nei confronti dei giovani talenti.

Il PINO DANIELE TRUST ONLUS

È l’Ente no profit per le iniziative culturali e musicali in nome di Pino Daniele. La missione è quella di valorizzare il grande patrimonio artistico e umano che ha lasciato l’artista. Promuove iniziative di interesse culturale in ambito musicale, lo studio della musica e della sua contaminazione nelle culture del pianeta.

INFO: www.pinodanieletrustonlus.org