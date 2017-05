MILANO – “Juncker, presidente della Commissione Sovietica Europea: “L’Italia ha salvato l’onore dell’Europa sui migranti”. Sbagliato. Semmai il governo ha salvato i bilanci (in rosso) di centinaia di Cooperative, associazioni, amici e albergatori falliti. Sbarchi zero si può, non vedo l’ora di poterlo fare”.

E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega Nord, Matteo Salvini (foto), che torna così a parlare di immigrazione.