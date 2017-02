II edizione di “In nome dell’amore” – Circolo dei lettori di Torino

La rassegna che parte dal 14 fino al 18 febbraio e dedicata alle molteplici declinazioni del sentimento amoroso



TORINO – È in programma la seconda edizione di “In nome dell’amore”, rassegna del Circolo dei lettori, via Bogino 9, Torino, nata da un’idea di Antonio Pascale.

Cinque giorni di incontri che cominciano a San Valentino per festeggiare gli innamorati, dal 14 al 18 febbraio 2017 con sei scrittori, due filosofi, un artista, un poeta, un regista, una naturopata, una coach, quattro attori e un critico cinematografico.

PROGRAMMA:

Martedì 14 febbraio: ore 18. Armando Massarenti presenta in anteprima il saggio “Metti l’amore sopra ogni cosa”. Ore 21 Antonio Pascale conduce un viaggio divertente che tocca i temi classici dell’amore, come competizione, gelosia, sincerità, sesso, tradimento e bellezza, “Che si dice sull’amore: quattro donne (e un uomo), quattro diversi modi di amare”.

Mercoledì 15 febbraio: ore 18 la scrittrice fantasy Licia Troisi, racconta come si innamorano le eroine fantastiche alla Games of Thrones, dai libri alle serie tv. Ore 21 l’incontro è con Alessandro Baronciani e Nadia Terranova che presentano “Come svanire completamente”, storia nata sul web con protagonista una ragazza che sparisce all’improvviso e un ragazzo che la cerca.

Giovedì 16 febbraio: ore 18 Pietrangelo Buttafuoco celebra le gesta erotiche e amorose di Agostino Tassi in “La notte tu mi fai impazzire” (Skira). Ore 19 Franco Arminio legge dal nuovo “Cedi la strada agli alberi” (Chiarelettere) con il regista Davide Ferrario. Ore 21 i due attori del collettivo “Venti Lucenti” con “Amori sbagliati”.

Venerdì 17 febbraio: ore 21 Vinicio Marchioni, insieme all’attrice Milena Mancini interpreta la fitta corrispondenza tra Dino Campana e Sibilla Aleramo.

Sabato 18 febbraio: ore 10 il workshop di Ilaria Palmas, “Kama”. Ore 16 la coach di Accademia della felicità Danila Saba conduce un seminario esperienziale utile a liberarsi degli amori che non fanno bene. Ore 18 Ester Viola, avvocato divorzista e autrice, racconta di tradimento, ma nell’epoca dei social network. Ore 21 “L’amore è toccare con mano il limite dell’uomo”, lezione del filosofo Umberto Galimberti. Ore 22.30. Steve Della Casa ripercorre l’immaginario erotico italiano, attraverso film d’autore e non, per parlare della fascinazione del proibito e dell’industria del desiderio.

INFO: www.circololettori.it