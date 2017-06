Incidenti sul lavoro: cade dalla scala in azienda, 54enne in ospedale a Pescara

PESCARA – E’ ricoverato in ospedale, a Pescara, per le lesioni riportate in un infortunio sul lavoro avvenuto stamani, un 54enne dipendente di una ditta di Spoltore che produce manufatti in alluminio.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, residente a Spoltore, sarebbe caduto da una scala, nel piazzale dell’azienda, facendo un volo di circa tre metri. Subito soccorso, e’ stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Spoltore e della Compagnia di Pescara, insieme a quelli del Nucleo ispettorato del lavoro e a personale della Asl.