International Trainee Program: Cameo assume a tempo indeterminato con un innovativo percorso di formazione e lavoro

DESENZANO DEL GARDA – Ai giovani di talento interessati a intraprendere un percorso professionale nel Marketing, Cameo offre l’International Trainee Program: un’opportunità lavorativa innovativa con contratto a tempo indeterminato che, nell’arco dei primi 18 mesi, assicurerà al partecipante un percorso di formazione multidisciplinare presso l’azienda e presso una delle sue consociate nel mondo.

A conferma del proprio impegno nei confronti dei suoi collaboratori, l’azienda alimentare specializzata nei preparati per dolci, nelle pizze surgelate e nei dessert freschi, offre percorsi professionali che fanno leva sulla formazione sul campo come fattore di successo: affiancato da un tutor aziendale, il partecipante all’International Trainee Program Cameo nell’arco di 18 mesi entrerà a far parte di un team consolidato dell’area Marketing, acquisendo autonomia nel lavoro e assumendo sia responsabilità sia libertà d’azione, per poi concludere il percorso formativo on the job con 6 mesi di lavoro presso una delle consociate cameo nel mondo.

Al rientro in Italia in Cameo, il partecipante riceverà un job placement finale nel Marketing. Il processo di selezione per entrare nell’International Trainee Program prevede un primo periodo di screening dei curriculum vitae ricevuti, al termine del quale saranno individuati i 30 migliori profili per la selezione finale che si terrà durante il “Career Day in DolceCasa cameo” del 31 maggio 2017. Per accedere alle selezioni, è necessario procedere con l’application online sul sito www.cameo.it (sezione “Carriera”) entro e non oltre il 30 aprile 2017.

Il candidato ideale deve essere in possesso della laurea magistrale o specialistica in materie economiche o Marketing. Sono inoltre richiesti una votazione minima di 105/110, una precedente esperienza lavorativa o di stage rilevante, un’esperienza maturata a livello internazionale, la disponibilità alla mobilità internazionale ed un livello di conoscenza eccellente della lingua inglese. Costituiscono poi caratteristiche preferenziali doti relazionali e di team working, la conoscenza della lingua tedesca, motivazione e flessibilità.

Il “Career Day in DolceCasa cameo” del 31 maggio sarà suddiviso in due momenti: nella prima parte della mattinata, i candidati avranno la possibilità di conoscere cameo dalle parole del Direttore Generale Alberto de Stasio, dell’Executive HR Manager Micaela Di Giusto e attraverso alcune testimonianze di collaboratori che hanno vissuto in prima persona la stessa esperienza. Nella seconda parte, inizierà la fase di selezione tramite sessioni di assessment center.

Il Career Day si terrà in DolceCasa cameo (Desenzano del Garda), lo spazio interattivo annesso all’azienda in cui cameo accoglie i suoi consumatori, grandi e piccini, le scuole e i suoi partner, per far vivere loro un’esperienza coinvolgente ed emozionante, all’insegna della tradizione, del gusto e della qualità, da sempre i valori pilastro della sua storia.