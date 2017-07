ROMA – La legge sullo ius soli “è una legge che serve, non c’è dubbio che sia giusta per la comunità prima ancora che per quegli aventi diritto, credo che non sia un diritto soggettivo delle persone ma un interesse della comunità”.

Così il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi (foto), parlando del suo libro “Avanti” su Fanpage, torna a sostenere il provvedimento rinviato dal governo dopo l’estate.