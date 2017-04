J-Ax & Fedez 8 luglio al Postepay Sound Rock in Roma

I due artisti saranno all’Ippodromo delle Capannelle con il loro ultimo disco “Comunisti col Rolex”



J-Ax & Fedez arrivano al “Postepay Sound Rock in Roma” sabato 8 luglio, in occasione del Tour 2017, organizzato da Saludo Italia e Newtopia.

I due artisti saliranno sul palco insieme per presentare live il loro ultimo progetto discografico, “Comunisti col Rolex”, oltre ai loro più grandi successi. Apertura porte: ore 18.00. Inizio concerto: ore 21.30

L’album, pubblicato da Sony Music, ha conquistato il disco di platino e il primato di album più ascoltato su Spotify in Italia nel giorno di uscita, il 20 gennaio 2017. È stato, inoltre, in vetta alla classifica FIMI/Gfk per tre settimane.

Il concept scenografico, voluto dagli artisti, mette in scena l’ascesa sociale raccontata in alcuni brani del disco: un gioco prospettico, permesso dalle tecnologie e i contributi video, per comunicare, in maniera pop, il concetto di affermazione e successo nella vita partendo dal basso della scala sociale. Scenograficamente, l’idea viene resa sul palco attraverso un mega schermo a forma di piramide, a rappresentare proprio l’ascesa dal basso, posto al centro di un palco a due livelli.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10.00 di martedi 4 aprile su Ticketone.it e Postepaysound.it. Prezzo biglietto: Posto unico intero: € 30.00 + d.p.

Info: www.postepayrockinroma.com e www.postepaysound.it