Justin Bieber e BloodPop® insieme per il singolo ‘Friends’

MILANO – Justin Bieber e BloodPop® hanno pubblicato il singolo inedito “Friends” (GENPOP Corp. / RBMG / Schoolboy / Def Jam / Republic). “Friends” è il singolo di debutto di BloodPop® ed è disponibile in tutti gli store digitali di streaming e downloading.

Amici di lunga data, I due hanno collaborato per la prima volta nel 2015 per l’album “Purpose”, 3 dischi di platino e nominato per 3 GRAMMY® Award. “Friends” riunisce il portentoso team che ha portato al successo uno degli album di maggiore successo della storia che contiene anche il singolo “Sorry”, 8 volte disco di platino. Nel team anche gli autori Julia Michaels e Justin Tranter.

BloodPop® è un grande artista e membro della generazione del Pop. Ha scritto e lavorato insieme ad alcuni degli artisti pop più innovativi degli ultimi anni da Grimes e le Haim fino a Britney Spears, Lady Gaga e Madonna. La sua visione artistica nasce da internet e raccoglie meme, giochi e stickers. La Global Superstar Justin Bieber sta ancora una volta dominando l’estate e le classifiche.

La sua collaborazione con Luis Fonsi e Daddy Yankee “Despacito” Remix ha mantenuto la #1 posizione della classifica singoli americana, la Billboard Hot 100, per la cifra record di 14 settimane consecutive e ha distrutto il record della canzone più ascoltata in streaming di tutti i tempi.

Justin ha fatto la storia con “Despacito” e con la collaborazione con DJ Khaled “I’m The One”. Il suo ultimo album “Purpose”, pubblicato nel novembre 2015, ha debuttato al #1posto in oltre 100 paesi del mondo e ha venduto più di 10 milioni di copie nel mondo fino ad oggi, oltre ad aver ottenuto una nomination ai Grammy come miglior album dell’anno. “Purpose” ha distrutto il record di stream mondiale e ha portato 3 singoli consecutivi al #1 posto in America, “What Do You Mean,” “Sorry,” e “Love Yourself”, che ha ricevuto anche la nomination ai Grammy come canzone dell’anno.

Nel 2015 tutte le tre canzoni sono entrate ai primi posti della classifica singoli UK, sorpassando il record precedente dei Beatles.

Nel febbraio 2016 Justin ha vinto il suo primo Grammy: Best Dance Song per il brano tratto da “Purpose” dal titolo “Where Are You Now.”

Justin Bieber è il primo artista ad aver raggiunto quota 10 miliardi di views su VEVO. Nel 2014 Bieber era stato segnalato da Twitter come l’artista musicale più Twittato dell’anno. Bieber ha pubblicato 5 dischi che hanno raggiunto la 1 posizione e ha partecipato a 2 film, Never Say Never (2011) e Believe (2013). Nel 2011 è stato nominato come Best New Artist Grammy.

Nel 2013 Bieber ha ricevuto il disco di Diamante dalla RIAA (Recording Industry Association of America) per il suo singolo“Baby” come la canzone più venduta di sempre con oltre 10 milioni di copie vendute.